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“Real Madrid no puede tener jugadores que se lo piensen dos veces”, Mourinho a Rodri

No ha ni empezado la temporada y Real Madrid y Barcelona ya tienen su primer roce del año, esta vez, por Rodri.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de agosto de 2026 - 10:30 p. m.
José Mourinho, DT del Real Madrid, durante el partido amistoso contra Schalke 04 en Gelsenkirchen, Alemania, el domingo 16 de agosto de 2026.
José Mourinho, DT del Real Madrid, durante el partido amistoso contra Schalke 04 en Gelsenkirchen, Alemania, el domingo 16 de agosto de 2026.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
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“Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros. Pienso que el Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensen dos veces. Si contactas, el jugador te tiene que preguntar cuándo tiene que ir”.

Esto fue lo que dijo este miércoles 19 de agosto de 2026, José Mourinho, director técnico del Real Madrid, sobre el fichaje de Rodri por el FC Barcelona. Vale la pena recordar que el futbolista español fue pretendido por el Real Madrid, pero finalmente se decantó por el equipo de la Ciudad Condal.

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¿Qué tanto cambió desde la última vez que dirigió al Madrid?

“El Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Pienso que la relación Real Madrid-City es muy buena. Sin negociar con el City, el Real Madrid tuvo contactos con Rodri y le hizo una oferta importante. Rodri dudó”, dijo Mou.

El técnico del Madrid también aseguró que no necesita más fichajes, pero no descartó que el club merengue firme a un jugador más. Manifestó que le gusta la plantilla que tiene con soluciones, calidad y jugadores hechos.

“He cambiado mucho, pero el ADN es el mismo, obviamente. No puedo esconderme ni intentar ser lo que no soy. Siempre aprendo de los errores. Arrepentirse de algo no ayuda; aprender de las experiencias, sí”, sentenció.

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¿Qué tal es el vestuario actual del Real Madrid?

Mourinho también dijo que se encontró un vestuario con muchas ganas de ganar. Dijo sentirse protegido de esa versión de líder agresivo que tantas veces mostró en su carrera, además de que todos tienen un comportamiento impecable.

Eso sí, reconoció que los conflictos durante una temporada en un grupo y más de futbolistas son normales. Sin embargo, por ahora el entrenador portugués no ha tenido que lidiar con este tipo de inconvenientes en el vestuario blanco.

“Mbappé es increíble. Es un jugador con un nivel estratosférico. Aun así, ganar o perder es multifactorial. Yo no acepto las culpas para unos y aplausos para otros. Mucha gente falló el año pasado. Jugadores y entrenadores”, concluyó José Mourinho.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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