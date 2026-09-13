Terminó La Vuelta a España: Enric Mas quedó campeón y Harold Tejada fue el mejor colombiano

En la fracción final el ganador fue Tobias Johannessen, que se quedó con la victoria tras un disputado esprint contra Romele Alessandro. Más allá de la disputa por el triunfo parcial, todas las…

Enric Mas se consagró este domingo campeón de La Vuelta a España 2026 y celebró su título en la última etapa de una carrera que terminó en Granada. El español se impuso en la clasificación general sobre Primoz Roglic, que buscaba conquistar por quinta vez la ronda ibérica y terminó segundo, mientras que Felix Gall completó el podio de la competencia.

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En la fracción final el ganador fue Tobias Johannessen, que se quedó con la victoria tras un disputado esprint contra Romele Alessandro. Más allá de la disputa por el triunfo parcial, todas las miradas estaban puestas en la celebración de Mas, quien llegó a la fracción definitiva con el título prácticamente asegurado y pudo festejar su consagración.

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Para Colombia, la nota más positiva de La Vuelta fue Santiago Buitrago. El bogotano se proclamó campeón de la clasificación de la montaña después de ser uno de los grandes protagonistas de las jornadas más exigentes. El corredor colombiano peleó fugas, buscó victorias de etapa y terminó llevándose uno de los premios más importantes de la carrera.

Harold Tejada, por su parte, fue el mejor colombiano de la clasificación general al terminar décimo. Una de las grandes sorpresas fue Juan Rodríguez, quien acabó cuarto entre los jóvenes y ocupó la casilla 16 de la general, incluso un puesto por encima de Buitrago, que fue 17. Más atrás terminaron los otros dos colombianos que completaron la prueba: Iván Sosa, en el puesto 87, y Juan Martínez, en el 129.

La historia de esta Vuelta, sin embargo, quedó marcada por el accidente de Tadej Pogacar. El esloveno había vestido la camiseta de líder desde la primera fracción y parecía encaminado a dominar la carrera de principio a fin, pero una fuerte caída terminó sacándolo de competencia por las lesiones que sufrió. Hasta ese momento había sido el hombre a vencer y el principal favorito para quedarse con el título.

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La conquista de La Vuelta le habría permitido a Pogacar completar la colección de las tres grandes vueltas, después de sus éxitos en el Tour de Francia y el Giro de Italia. Ese logro, por ahora, seguirá siendo uno de los pocos ítems pendientes dentro de su nutrido palmarés.

La salida de Pogacar abrió completamente la carrera y Enric Mas fue quien mejor aprovechó el nuevo escenario. El español asumió el liderato y, desde entonces, ninguno de sus rivales consiguió poner realmente en duda su dominio. Roglic intentó acercarse y Gall se mantuvo en la pelea por el podio, pero Mas administró su ventaja hasta llegar a Granada vestido de campeón.

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Su victoria también puso fin a una larga espera para el ciclismo español. España no ganaba La Vuelta desde la consagración de Alberto Contador en 2014. Doce años después, Mas volvió a dejar el trofeo en casa y se convirtió en el vigesimoquinto corredor español diferente en conquistar la prueba.

Con el título de Mas, los ciclistas españoles acumulan 33 victorias en la historia de La Vuelta, más que cualquier otro país. Colombia, por su parte, tiene dos campeones: Luis Herrera, vencedor en 1987, y Nairo Quintana, quien se llevó la camiseta roja en 2016. En 2026 no hubo un tercer nombre en esa lista, pero Buitrago volvió a dejar la bandera nacional en lo más alto con su título de la montaña.

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