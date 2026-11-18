El conjunto bogotano estuvo cerca de cambiar la historia de la semifinal. Durante buena parte del encuentro dominó las acciones y encontró la ventaja en el segundo tiempo, pero América reaccionó en los minutos…

América de Cali consiguió su tiquete a la final de la Copa BetPlay 2026, luego de empatar 1-1 con Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero. El equipo escarlata hizo valer la ventaja que había conseguido en el partido de ida, cuando se impuso 2-1 en condición de visitante, y cerró la serie con un marcador global de 3-2.

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América clasificó a la final de la Copa BetPlay: así quedó la definición del torneo

El conjunto bogotano estuvo cerca de cambiar la historia de la semifinal. Durante buena parte del encuentro dominó las acciones y encontró la ventaja en el segundo tiempo, pero América reaccionó en los minutos finales y consiguió el gol que aseguró su clasificación.

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🇦🇹 AMÉ 1️⃣-1️⃣ INT ⚪️



⏱️ 87’ | ⚽ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA!!!



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Internacional de Bogotá estuvo cerca de remontar la serie

El primer tiempo terminó sin goles, aunque tuvo opciones para ambos equipos. Internacional de Bogotá manejó la pelota y presionó a América en su propio campo. Cristian Dájome tuvo una de las oportunidades más claras para la visita, pero el arquero escarlata respondió con una buena atajada.

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América también tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde el punto penalti. Al minuto 40, el árbitro sancionó una mano de Miguel Pernía dentro del área. Yeison Guzmán se encargó del cobro, pero Wuilker Faríñez adivinó la dirección del remate y evitó el gol.

La igualdad se rompió al minuto 50. Johan Caballero apareció en el área y empujó el balón para poner el 1-0 a favor de Internacional de Bogotá. Con ese resultado, el equipo capitalino se acercaba a igualar la serie y obligaba a América a reaccionar.

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👀 ¡OJO! Si @AmericadeCali pasa a la final de Copa, el partido de ida será en Cali y el de vuelta en Manizales.



🚨Según el reglamento de la Dimayor, termina de local el club mejor ubicado en la reclasificación del primer semestre del 2026 y así quedó la tabla.



Imagen: @josasc pic.twitter.com/3qOY7u0tyX — Nany Flórez (@NanyFlorezA) November 18, 2026

Marcos Mina marcó el gol de la clasificación

El equipo dirigido por David González movió el banco en busca de respuestas. Adrián Ramos y Marcos Mina ingresaron para darle nuevas alternativas al ataque escarlata, que empezó a buscar con mayor insistencia el arco de Faríñez.

La recompensa llegó al minuto 85. Luis Quiñones envió un centro al área y Marcos Mina apareció para conectar de cabeza y marcar el 1-1. Ese tanto le permitió a América recuperar la ventaja en el marcador global y asegurar su clasificación a la final.

Con el empate en el Pascual Guerrero y la victoria 2-1 conseguida en Bogotá, América cerró la semifinal con un global de 3-2 y dejó en el camino a Internacional.

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🔴 ¡QUÉ GOLAZO! Centrazo de Quiñones y Marcos Mina, que había ingresado por Yani Quintero, jugando de mediocampista llegó solo para poner el 1-1 de @AmericadeCali y el delirio de todo el Pascual Guerrero. La serie se pone 3-2 y #America a la final. pic.twitter.com/HWpkE4Mgtk — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) November 18, 2026

Así quedó la final de la Copa BetPlay 2026

América de Cali se convirtió en el segundo finalista del torneo. Su rival será Once Caldas, que consiguió la clasificación tras eliminar a Atlético Nacional en la otra semifinal.

El equipo de Manizales remontó una desventaja de dos goles en el partido de vuelta, empató 2-2 en el Atanasio Girardot y se impuso 4-3 en la definición por penaltis, luego de que la serie terminara igualada 3-3 en el marcador global.

De esta manera, América y Once Caldas disputarán el título de la Copa BetPlay 2026. La fecha y los horarios de los partidos de la final están pendientes de confirmación.

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