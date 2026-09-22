América de Cali vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver en vivo la fecha 12 de la Liga Betplay

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El líder de la Liga Betplay 2026-II quiere volver a ganar. A pesar de sumar apenas un punto de los últimos seis posibles, América de Cali se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Sin embargo, los dirigidos por David González desean volver al triunfo y Águilas Doradas es su próxima oportunidad.
Del otro lado, el equipo de Rionegro, Antioquia, no pasa por su mejor momento. Está fuera del grupo de los ocho y no suma de a tres desde la segunda jornada. Sin embargo, una improbable victoria en el estadio Pascual Guerrero frente a América los podría acercar al grupo de los ocho mejores.
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América de Cali busca acercarse a la clasificación
Con 21 puntos en 10 partidos, América está realmente cerca de asegurarse un lugar en los cuadrangulares de fin de año. Un triunfo contra Águilas lo dejaría a una victoria de llegar al umbral de las 30 unidades. Una cifra que históricamente ha sido suficiente para estar en las finales del fútbol colombiano.
Incluso el Diablo Rojo podría seguir sumando puntos después de llegar a 30 para poder ser una de las cabezas de serie de los cuadrangulares. Sin embargo, esa sí será una tarea más complicada, pues de atrás le pisa la cola Atlético Nacional, que con dos partidos menos está a apenas tres unidades.
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Águilas Doradas a dañarle la fiesta a América de Cali
Águilas quiere conquistar el Pascual Guerrero, así como lo hizo Deportivo Pasto hace dos fechas, pero el reto es titánico, pues al frente está uno de los equipos con mejor rendimiento de la Liga Betplay. Los de David González no solo han dado resultados, sino que también han mostrado un buen fútbol.
No obstante, los antiqueños saben que este puede ser un buen punto de inflexión para poder soñar con la clasificación. Aunque el rival es de envergadura, un punto podría significar la seguidilla de una serie de resultados deportivos que los lleven a pelear por ese octavo puesto hasta la última fecha de la liga.
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América de Cali vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver en vivo
- Fecha: estadio Pascual Guerrero de Cali, Valle del Cauca
- Lugar: miércoles 22 de septiembre de 2026
- Hora: 7:30 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
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Otros partidos de la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II
- Atlético Nacional vs. Millonarios | jueves 24 de septiembre (7:30 p. m.)
- Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto | viernes 25 de septiembre (6:10 p. m.)
- Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga | viernes 25 de septiembre (8:15 p. m.)
- Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá | sábado 26 de septiembre (4:10 p. m.)
- Cúcuta Deportivo vs. Llaneros | sábado 26 de septiembre (6:15 p. m.)
- Junior de Barranquilla vs. Deportivo Independiente Santa Fe | sábado 26 de septiembre (8:20 p. m.)
- Jaguares de Córdoba vs. Alianza de Valledupar | domingo 27 de septiembre (4:00 p. m.)
- Fortaleza vs. Deporte Tolima | domingo 27 de septiembre (6:05 p. m.)
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