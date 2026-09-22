Del otro lado, el equipo de Rionegro, Antioquia, no pasa por su mejor momento. Está fuera del grupo de los ocho y no suma de a tres desde la segunda jornada. Sin embargo, una improbable victoria en el estadio Pascual Guerrero frente a…

El líder de la Liga Betplay 2026-II quiere volver a ganar. A pesar de sumar apenas un punto de los últimos seis posibles, América de Cali se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Sin embargo, los dirigidos por David González desean volver al triunfo y Águilas Doradas es su próxima oportunidad.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

América de Cali vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver en vivo la fecha 12 de la Liga Betplay

Del otro lado, el equipo de Rionegro, Antioquia, no pasa por su mejor momento. Está fuera del grupo de los ocho y no suma de a tres desde la segunda jornada. Sin embargo, una improbable victoria en el estadio Pascual Guerrero frente a América los podría acercar al grupo de los ocho mejores.

Publicidad

No se pierda: De la Espriella dice que es “un hombre de palabra”, pero le está incumpliendo al deporte

🦅 PRÓXIMO PARTIDO 🟡



⚽️ Liga BetPlay 2026-II, FECHA 12 ⚽️@AmericadeCali vs Águilas Doradas 🦅🟡



🗓️ Miércoles 23 de septiembre del 2026

⌚️ 7:30 PM

📺 @winsportstv Win + Fútbol

🏟️ Estadio Pascual Guerrero (Cali) #ÁguilasDoradasAntioquia #AntioquiaNosRespalda pic.twitter.com/f5WpH0MpC7 — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) September 22, 2026

América de Cali busca acercarse a la clasificación

Con 21 puntos en 10 partidos, América está realmente cerca de asegurarse un lugar en los cuadrangulares de fin de año. Un triunfo contra Águilas lo dejaría a una victoria de llegar al umbral de las 30 unidades. Una cifra que históricamente ha sido suficiente para estar en las finales del fútbol colombiano.

Incluso el Diablo Rojo podría seguir sumando puntos después de llegar a 30 para poder ser una de las cabezas de serie de los cuadrangulares. Sin embargo, esa sí será una tarea más complicada, pues de atrás le pisa la cola Atlético Nacional, que con dos partidos menos está a apenas tres unidades.

Le puede interesar: Duván Vergara y su pleito con el América de Cali por un incumplimiento económico

📋 Comunicado oficial | Duván Vergara. pic.twitter.com/bK7nNXZgSj — América de Cali (@AmericadeCali) September 22, 2026

Águilas Doradas a dañarle la fiesta a América de Cali

Águilas quiere conquistar el Pascual Guerrero, así como lo hizo Deportivo Pasto hace dos fechas, pero el reto es titánico, pues al frente está uno de los equipos con mejor rendimiento de la Liga Betplay. Los de David González no solo han dado resultados, sino que también han mostrado un buen fútbol.

No obstante, los antiqueños saben que este puede ser un buen punto de inflexión para poder soñar con la clasificación. Aunque el rival es de envergadura, un punto podría significar la seguidilla de una serie de resultados deportivos que los lleven a pelear por ese octavo puesto hasta la última fecha de la liga.

Le podemos recomendar: ¿Quién es Mauricio Correa? El hombre con la oferta que amenaza el reinado de Win Sports

América de Cali vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver en vivo

Fecha : estadio Pascual Guerrero de Cali, Valle del Cauca

: estadio Pascual Guerrero de Cali, Valle del Cauca Lugar : miércoles 22 de septiembre de 2026

: miércoles 22 de septiembre de 2026 Hora : 7:30 p. m.

: 7:30 p. m. Canal: Win+ Fútbol

Entérese: Juan Sebastián Molano se quedó con la primera etapa de la CRO Race 2026

🇦🇹 𝐏𝐫ó𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 ⚔️



Vuelve mi pasión, la que me estremece el alma. ❤️‍🔥



🆚 Águilas Doradas

📅 Miércoles 23 de septiembre

🕢 7:30 p. m.

🏟️ Pascual Guerrero

📺 Win Sports+ pic.twitter.com/hsGzezmI4N — América de Cali (@AmericadeCali) September 22, 2026

Otros partidos de la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II

Atlético Nacional vs. Millonarios | jueves 24 de septiembre (7:30 p. m.)

| jueves 24 de septiembre (7:30 p. m.) Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto | viernes 25 de septiembre (6:10 p. m.)

| viernes 25 de septiembre (6:10 p. m.) Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga | viernes 25 de septiembre (8:15 p. m.)

| viernes 25 de septiembre (8:15 p. m.) Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá | sábado 26 de septiembre (4:10 p. m.)

| sábado 26 de septiembre (4:10 p. m.) Cúcuta Deportivo vs. Llaneros | sábado 26 de septiembre (6:15 p. m.)

| sábado 26 de septiembre (6:15 p. m.) Junior de Barranquilla vs. Deportivo Independiente Santa Fe | sábado 26 de septiembre (8:20 p. m.)

| sábado 26 de septiembre (8:20 p. m.) Jaguares de Córdoba vs. Alianza de Valledupar | domingo 27 de septiembre (4:00 p. m.)

| domingo 27 de septiembre (4:00 p. m.) Fortaleza vs. Deporte Tolima | domingo 27 de septiembre (6:05 p. m.)

¡𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐈𝐈-𝟐𝟎𝟐𝟔! 🙌



Ya están confirmadas las señales de televisión para los partidos 👀



Consulta a continuación dónde podrás ver cada encuentro de la Fecha 12 de manera oficial… pic.twitter.com/tHPumlB62h — DIMAYOR (@Dimayor) September 22, 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador