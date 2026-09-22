Duván Vergara y su pleito con el América de Cali por un incumplimiento económico

"Mi prioridad fue que América también recibiera un beneficio económico por mi transferencia. Lo hice porque siempre he querido que mi paso por el club deje algo más que momentos y recuerdos. Por eso, después de más de un año, duele que…

Este lunes 21 de septiembre de 2026, Duván Vergara , extremo colombiano hoy al servicio de Racing Club de Avellaneda, publicó un comunicado oficial en Twitter (X). En él, se refirió a un pago que le adeuda el América de Cali , club en el que el jugador de 30 años ganó dos veces la Liga de Colombia y es ídolo.

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"Mi prioridad fue que América también recibiera un beneficio económico por mi transferencia. Lo hice porque siempre he querido que mi paso por el club deje algo más que momentos y recuerdos. Por eso, después de más de un año, duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido", publicó en su cuenta personal Duván Vergará. Además, el futbolista aclaró otros rumores sobre el futuro de su carrera.

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Duván Vergara no está cerca de volver a Colombia

Hay información reciente que vincula a Vergara con Atlético Nacional, uno de los rivales históricos del América de Cali. No obstante, el monteriano ratificó que ni él ni nadie de su entorno se encuentran en negociaciones con Nacional o cualquier otro club en Colombia. Por ahora se mantiene en Argentina.

"También quiero aclarar que no estoy relacionado con ningún otro club y mucho menos con un club en Colombia. Mi presente es Racing, donde estoy completamente enfocado en mi carrera y en los objetivos que tenemos", continuó Duván Vergara en su comunicado oficial posteado en X (Twitter).

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¿Por qué Duván Vergara "eliminó" las fotos con América?

Otro detalle que ha llamado la atención en el último tiempo fue la repentina desaparición de las imágenes de Vergara con la camiseta del América de Cali. Sin embargo, el jugador de Racing dijo que tiene que ver con una decisión personal que no pone en tela de juicio su amor y respeto por la institución.

"La decisión de archivar temporalmente las fotografías relacionadas con América no tuvo que ver con cambiar de equipo ni con faltarle el respeto a la institución o a su hinchada. Fue mi manera de manifestar un inconformismo que durante más de un año decidí manejar en privado", explicó Duván Vergara.

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"Mi cariño y respeto por América y su hinchada siguen intactos", Duván Vergara

Finalmente, el futbolista colombiano manifestó que espera que esta situación pueda resolverse pronto y que pueda volver a demostrar públicamente el cariño y el respeto que siempre ha tenido por el equipo escarlata. El cordobés hizo parte de los dos últimos títulos de la Liga de América: 2019 y 2020.

"Quiero ser muy claro: mi amor, mi respeto y mi gratitud por América de Cali nunca han estado en discusión. La lealtad ha sido siempre uno de los valores más importantes en mi carrera y, cuando regresé a Colombia, cumplí mi palabra de respetar al club y darte la prioridad que siempre ha tenido para mí. Mi cariño y respeto por América y por su hinchada siguen intactos. Lo que cambió fue mi manera de expresar una inconformidad que llevaba demasiado tiempo guardando", concluyó.

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