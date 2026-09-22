Juan Sebastián Molano se quedó con la primera etapa de la CRO Race 2026

Molano cruzó la línea de meta antes que el francés Paul Magnier y el alemán Tim Torn Teutenberg. El resultado de hoy le significó su segunda victoria de la temporada y la número 28 de su carrera deportiva. Con esto, el pedalista vuelve a…

El colombiano Juan Sebastián Molano sigue dejando el nombre del país en lo más alto de las carreteras del mundo. Luego de un embalaje de película en los metros finales, el ciclista colombiano se quedó con la primera etapa del CRO Race 2026, una carrera por etapas disputada cada año en Croacia, en los Balcanes.

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Molano cruzó la línea de meta antes que el francés Paul Magnier y el alemán Tim Torn Teutenberg. El resultado de hoy le significó su segunda victoria de la temporada y la número 28 de su carrera deportiva. Con esto, el pedalista vuelve a demostrar que es un velocista nato a la altura de los mejores del mundo.

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Juan Sebastián Molano brilló en Croacia

Ya a escasos metros de llegar a la meta, Juan Sebastián Molano se empleó a fondo para mantener la distancia con el francés Magnier. El corredor del equipo UAE Team Emirates-XRG no fue el único colombiano destacado en esta primera jornada del CRO Race 2026. Otro escarabajo obtuvo un resultado positivo para ser la primera fracción.

Daniel Felipe Martínez llegó entre los primeros 40 ciclistas, manteniendo sus esperanzas de título de cara a las etapas venideras. Eso sí, no hay que perder de vista que esta carrera croata no tiene sesiones de alta montaña; tiene tramos que podrían favorecer las condiciones físicas y técnicas de Martínez, quien se retiró de la Vuelta a España.

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Otros logros de Juan Sebastián Molano

Nacido en Paipa, Boyacá, el 4 de noviembre de 1994, el deportista de 32 años ganó el Campeonato Panamericano de Ruta 2018. Cuatro años después obtuvo su primera victoria en una Gran Vuelta. Fue la Vuelta a España de 2022, un éxito que repitió un año después. Su primera etapa de CRO Race la ganó en 2024.

Finalmente, este año Molano consiguió su primer triunfo en el Tour de Oman, redondeándolo todo con esta victoria reciente en territorio croata. Habrá que esperar a ver si Juan Sebastián Molano puede regalarle más victorias a Colombia en esta CRO Race, o incluso el título aprovechando su terreno mayormente plano.

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¿Qué es el CRO Race?

Anteriormente conocido como el Tour de Croacia, fue creado en 1994 como una carrera amateur hasta que seis años después tomó un carácter profesional. Su estilo llano lo había convertido en un evento inconquistable para los ciclistas colombianos, históricamente caracterizados por ser escaladores puros.

Por eso la victoria de 2026 de Juan Sebastián Molano es tan importante, pues es apenas la segunda de un compatriota en el CRO Race, nombre que adquirió en 2019. Durante esa edición, el británico Simon Yates fue el campeón. Lo acompañaron en el podio el italiano Davide Villella (segundo) y el español Víctor de la Parte (tercero).

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