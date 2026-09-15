El partido fue mucho más complicado de lo esperado para América. Aunque…

América de Cali perdió este lunes su invicto en el campeonato colombiano. El líder de la Liga BetPlay cayó 1-0 este lunes contra Deportivo Pasto en el estadio Pascual Guerrero, en una noche que rompió dos rachas completamente opuestas: los escarlatas sufrieron su primera derrota del campeonato, mientras que el conjunto nariñense consiguió su primera victoria en esta edición del torneo.

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Pasto sumó su primera victoria en la Liga BetPlay y le quitó el invicto a América de Cali

El partido fue mucho más complicado de lo esperado para América. Aunque los locales tuvieron aproximaciones durante la primera mitad, con intentos de Yeison Guzmán, Luis Quiñones, Josen Escobar y Tomás Ángel, Pasto también avisó en transición y logró mantener el 0-0 hasta el descanso.

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El cierre del primer tiempo estuvo marcado por una jugada polémica que dejó a América con diez hombres. El arquero Jean Fernandes fue expulsado tras la revisión del VAR por una imprudente salida en la que, intentando cortar la acción, terminó impactando con una patada voladora a Joider Micolta.

La decisión generó discusión porque el jugador de Pasto venía de una posición adelantada, pero el fuera de juego no invalidaba la conducta temeraria del arquero brasileño, por lo que la tarjeta roja se mantuvo.

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Pasto creció considerablemente en el complemento y empezó a acercarse con peligro. Joider Micolta fue uno de los grandes protagonistas: primero estuvo cerca con un cabezazo, luego probó desde fuera del área y a los 60 minutos estrelló un remate en el poste. Matías Pisano también exigió a la defensa americana y dejó claro que la visita no había llegado al Pascual únicamente a resistir.

El golpe definitivo llegó a los 77 minutos. Tras un tiro de esquina, Hervin Goyes mandó el centro al área y Diego Chávez apareció para conectar un cabezazo que terminó en la escuadra izquierda.

⚽💥 ¡PASTO PEGÓ PRIMERO! Diego Chávez apareció con un gran cabezazo para poner el 1-0 ante América en el Pascual Guerrero.



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América intentó reaccionar con los cambios y tuvo una oportunidad clara a los 84, cuando Dany Rosero cabeceó dentro del área, pero el arquero visitante respondió para conservar el 1-0.

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La derrota terminó con una racha enorme del líder: América no perdía en el Pascual Guerrero desde el 15 de octubre de 2025 y acumulaba 26 partidos sin caer en su estadio. Su última derrota allí había sido contra Junior por la Copa BetPlay, aunque aquella noche terminó clasificándose por penaltis.

Pasto, por su parte, volvió a celebrar una victoria en la Liga después de una larga espera: no ganaba desde el 17 de mayo, cuando derrotó a Jaguares en el primer campeonato del año. Esta vez lo hizo en el escenario menos esperado, tumbando al líder y acabando con su invicto.

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