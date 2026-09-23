"¿Quién le paga?", Tulio Gómez respondió a periodista que filtró información de América

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con el periodista Felipe “Pipe” Sierra, después de que este informara sobre un supuesto atraso del club en el pago de la nómina de agosto. La versión generó revuelo a pocas horas del partido que el cuadro escarlata disputará este miércoles contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay y terminó provocando una dura respuesta del dirigente contra el comunicador.

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Todo comenzó cuando Sierra aseguró que los futbolistas habían advertido a la dirigencia que no se concentrarían mientras no recibieran el salario pendiente. “La agremiación de futbolistas de América le informó a la dirigencia que si hoy no les pagan el salario adeudado de agosto, no concentrarán para el partido de mañana. Esperan una reunión en las próximas horas”, escribió el periodista. La información apareció en medio de uno de los mejores momentos deportivos del equipo, que actualmente pelea en la parte alta del campeonato.

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🚨 La agremiación de futbolistas de #América le informó a la dirigencia que si hoy no les pagan el salario adeudado de agosto, no concentrarán para el partido de mañana. Esperan una reunión en las próximas horas 🔴 pic.twitter.com/Dl2Fo8gsmm — Pipe Sierra (@PSierraR) September 22, 2026

América reaccionó desde sus canales oficiales sin publicar propiamente un comunicado sobre la versión. El club mostró imágenes del plantel trabajando con normalidad en Cascajal antes de enfrentar a Águilas Doradas y acompañó la publicación con un mensaje que fue interpretado como una respuesta a las versiones que circulaban: “Todo en orden por acá… ¿Y ustedes, desde sus casas, cómo están?”. La intención de la publicación era mostrar normalidad alrededor del equipo mientras crecía la discusión sobre la situación económica.

Sin embargo, Sierra sostuvo su información. Horas después aseguró que, pese a los intentos por desmentirla, Iván Vélez, gerente de América, había comunicado a los capitanes que el área financiera ya estaba realizando los pagos correspondientes a agosto para que los futbolistas pudieran concentrarse y disputar con normalidad el encuentro. El periodista mantuvo así su versión de que existía un atraso y que durante la jornada el club estaba trabajando para solucionarlo.

🇦🇹 Todo en orden por acá… ❤️‍🔥



¿Y ustedes, desde sus casas, cómo están? 👹 pic.twitter.com/9IMiBuiVOU — América de Cali (@AmericadeCali) September 22, 2026

Así fue la respuesta de Tulio Gómez a "Pipe" Sierra

Fue entonces cuando Tulio Gómez intervino directamente y elevó el tono de la discusión. El máximo accionista acusó a Sierra de haberse “ensañado” contra América mediante informaciones que calificó de falsas y recordó otras versiones publicadas anteriormente sobre David González, Jean Fernandes y su hija. Después lanzó varios cuestionamientos al periodista: “¿Qué intereses mezquinos lo mueven para querer desestabilizar a nuestro equipo? ¿Quién le paga? ¿A quién le sirves? ¿A los agentes que te pagan? Por favor déjenos en paz”.

Señor @PSierraR Ud se ha ensañado contra América sacando rumores falsos: David González será despedido, Jean Fernandez no seguirá, maltratos a mi hija. etc Que intereses mezquinos lo mueven para querer desestabilizar a nuestro equipo? Quien le paga? a quien le sirves ? A los… pic.twitter.com/ePRVB1o0do — Tulio A Gómez (@tulioagomez) September 23, 2026

Los problemas económicos que generan polémica en América de Cali

El episodio puso todavía más tensión sobre una semana especialmente agitada para América. La discusión sobre los salarios apareció prácticamente al mismo tiempo que otra controversia económica que sí fue reconocida por la propia institución: la deuda existente con Duván Vergara, uno de los principales referentes del club durante los últimos años y actualmente jugador de Racing de Avellaneda. El extremo hizo público el reclamo el lunes a través de sus redes sociales.

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Vergara explicó que la decisión no significaba una ruptura con América ni con sus hinchas, sino una forma de exteriorizar una inconformidad que había manejado en privado durante más de un año. Según el futbolista, tanto en su primera salida como cuando fue transferido a Racing procuró que América recibiera un beneficio económico por su marcha. “Después de más de un año, duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido”, afirmó. También aclaró que su cariño hacia la institución permanece intacto y que el conflicto corresponde exclusivamente a una obligación que considera incumplida.

En ese caso América sí respondió mediante un comunicado y admitió expresamente la existencia de la obligación. El club aseguró que el plazo acordado para atenderla había sido ampliado hasta el 15 de agosto de 2026, pero explicó que cinco días antes el terremoto que afectó a Cali provocó daños en su infraestructura, alteró su operación y golpeó ingresos como los relacionados con la asistencia a los partidos. La institución también afirmó que no recibió recursos directamente derivados de la transferencia de Vergara a Racing y señaló que desde hace meses mantiene conversaciones con el cuadro argentino para conciliar obligaciones relacionadas con las operaciones de Vergara y Juan Fernando Quintero.

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Tulio Gómez, en la presentación de Juan Fernando Quintero cuando llegó como refuerzo a América de Cali. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Son, por tanto, dos situaciones que deben diferenciarse. En el caso de Vergara, América reconoce que existe un compromiso económico pendiente y explica las razones por las que todavía no ha podido cumplirlo. Frente a la nómina de agosto, en cambio, la información proviene de Sierra y fue cuestionada públicamente desde el entorno dirigencial del club. El periodista mantuvo su versión e informó posteriormente que se estaban efectuando pagos, mientras Tulio Gómez respondió poniendo en duda no solo ese reporte, sino las motivaciones del comunicador.

El cruce deja a América en una situación particular: mientras deportivamente atraviesa un momento importante y tiene la posibilidad de sostenerse entre los protagonistas de la Liga, fuera de la cancha las obligaciones económicas se convirtieron en el centro de la conversación. La pelota volverá a rodar este miércoles contra Águilas Doradas, pero los últimos días dejaron abierta una discusión que va más allá de un resultado: las versiones sobre el estado financiero del club, la deuda que la propia institución reconoció con Vergara y una confrontación pública entre su máximo accionista y un periodista que terminó trasladando las diferencias internas y económicas de América al escenario de las redes sociales.

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