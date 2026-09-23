Así quedó el medallero de los Suramericanos tras los oros de Ronal Longa y Stefany Cuadrado

Una de las grandes noticias llegó en la prueba reina del atletismo. Ronal Longa se proclamó campeón suramericano de los…

Colombia volvió a sumar medallas en Santa Fe 2026 y se mantiene en la pelea por los primeros lugares del medallero de los Suramericanos. El atletismo y el ciclismo de pista encabezaron una jornada en la que la delegación nacional consiguió dos oros, una plata y un bronce, además de dejar a varios deportistas clasificados para finales y rondas decisivas. El país llegó a 125 preseas: 45 doradas, 44 plateadas y 36 de bronce.

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Una de las grandes noticias llegó en la prueba reina del atletismo. Ronal Longa se proclamó campeón suramericano de los 100 metros planos con un registro de 10.10 segundos. El velocista colombiano respondió a las expectativas y entregó uno de los triunfos más importantes de la jornada para una delegación que continúa buscando recortar diferencias en la clasificación general.

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El atletismo entregó otras dos medallas. Yerlin Mesa consiguió la plata en el lanzamiento de disco femenino gracias a un registro de 55,49 metros. Además, Carlos Flórez, Angélica Gamboa, Carlos Palacios y Danna Banquez integraron el relevo mixto 4×100 que cruzó la meta en la tercera posición, con un tiempo de 42.37 segundos, para sumar un nuevo bronce.

La otra campeona colombiana del día fue Stefany Cuadrado, quien tuvo una actuación perfecta en la velocidad individual femenina del ciclismo de pista. Desde la clasificación mostró su superioridad al marcar el mejor registro y luego superó los cuartos de final y las semifinales sin necesidad de disputar carreras de desempate. En la definición venció en dos heats a la chilena Daniela Colilef y confirmó otro oro para el ciclismo nacional.

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Aunque no todas las buenas noticias terminaron inmediatamente en medalla, Colombia también dejó encaminados nuevos podios. Lucía Bautista derrotó 3-0 a la brasileña Laura Da Silva y avanzó a la final femenina de squash, en la que enfrentará a la ecuatoriana María Moya. En hombres, Matías Knudsen se impuso en una semifinal colombiana ante Ronald Palomino y buscará el título frente al peruano Diego Elías.

El tenis de mesa también tendrá representación colombiana entre los ocho mejores. Carlos Arcila necesitó siete juegos para superar 4-3 al brasileño Leonardo Iizuka, mientras Emmanuel Otálvaro protagonizó otro duelo cerrado y venció por idéntico marcador al argentino Francisco Sanchi. Los dos avanzaron a los cuartos de final y mantienen abierta la posibilidad de ampliar la cosecha nacional.

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No todo fueron victorias. La selección masculina de voleibol comenzó su participación en el Round Robin con una derrota 3-0 frente a Argentina. Colombia tendrá la posibilidad de recuperarse este miércoles contra Bolivia. También será una jornada importante para el tiro con arco, pues los equipos masculino y femenino competirán en las fases eliminatorias tanto de recurvo como de compuesto, con las medallas en juego.

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La cosecha del día permitió que Colombia alcanzara las 125 medallas y se mantuviera en el tercer lugar de la clasificación general. Son 45 oros, 44 platas y 36 bronces. La lucha inmediata continúa siendo con Argentina: la delegación local marcha segunda con 48 títulos, apenas tres más que Colombia, aunque tiene una ventaja mucho mayor en el número total de preseas, con 185.

Más lejos aparece Brasil, que ha tomado una ventaja considerable en la cima. Los brasileños registran 83 oros, 68 platas y 54 bronces para 205 medallas. Argentina suma 48 oros, 51 platas y 86 bronces. Detrás de Colombia están Venezuela, cuarta con 34 oros y 106 preseas, y Chile, quinto con 31 títulos y 102 medallas.

La pelea de Colombia, por lo tanto, continúa centrada en acercarse al segundo puesto por número de oros. Solo tres títulos separan al país de Argentina y todavía quedan oportunidades importantes para descontar. Después de una jornada liderada por la velocidad de Ronal Longa y Stefany Cuadrado, las finales del squash, el tenis de mesa y las pruebas decisivas del tiro con arco aparecen como las siguientes posibilidades para que Colombia siga aumentando una cosecha que ya llegó a 125 medallas.

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