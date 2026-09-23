James Rodríguez es duda para el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios

Tal parece que el cucuteño podría perderse su primer clásico del fútbol profesional colombiano por una indisposición médica. "Tengo todavía dudas con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo. No sé si será un virus, pero en el…

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, habló con Blog Deportivo de Blu Radio dos días antes del clásico contra Millonarios. Sin embargo, el entrenador le dejó un mensaje preocupante a la hinchada Verdolaga relacionado con su nuevo y flamante fichaje: James David Rodríguez Rubio.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Tal parece que el cucuteño podría perderse su primer clásico del fútbol profesional colombiano por una indisposición médica. "Tengo todavía dudas con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo. No sé si será un virus, pero en el entrenamiento de este martes no ha estado al 100%".

Publicidad

Lea también: Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali, en vivo: fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II

La fiesta será en la tribuna 🇳🇬



Últimas boletas disponibles para el partido ante Millonarios el próximo jueves 26 de septiembre 👇 https://t.co/9k60z7TSyn pic.twitter.com/Tug4LrAo7m — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 22, 2026

James Rodríguez podría no estar frente a Millonarios

El cucuteño de 35 años viene de sumar 45 minutos en la derrota 2-0 frente a Llaneros en Villavicencio y 30 en la victoria 3-2 contra Internacional de Bogotá en El Campín. Este clásico del fútbol colombiano significa su primera oportunidad de actuar en Medellín como local con la camiseta de Atlético Nacional.

"Hablé con él y me dijo que se encuentra bien. Sin embargo, veremos qué decisión se toma y eso se hará mañana (miércoles). Si se encuentra bien, seguramente estará desde el inicio", aseguró Lucas González. Con menos de 90 minutos jugados en la liga, James ha sido muy importante para su equipo.

Le recomendamos: América de Cali vs. Águilas Doradas: hora y dónde ver en vivo la fecha 12 de la Liga Betplay

Para juntos volver a vivir alegrías y noches mágicas en el Atanasio, asegura tu cupo este semestre y acompaña al más grande en una campaña más 🇳🇬



Quedan las últimas sillas disponibles para ser parte de esta gran familia en el estadio 💚#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/8rY4wxHPsB — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 22, 2026

James Rodríguez en Atlético Nacional

Ya en su primer partido con Nacional, James fue decisivo para que el verde se quedara con los tres puntos. Uno de sus característicos centros desde el tiro de esquina terminó en un gol de cabeza de Juan Manuel Zapata. El tanto significó el 3-2 final que se configuró en el minuto 90+9 de 10 minutos de reposición.

Ya en su segundo partido con el club paisa, James Rodríguez ingresó para el comienzo del segundo tiempo con la misión de remontar el 2-0 que su equipo arrastraba contra Llaneros en Villavicencio. No obstante, a pesar de intentarlo de todas las formas posibles, el mediocampista no pudo provocar el descuento.

Le contamos: James Rodríguez hizo de todo, pero no pudo evitar la derrota de Nacional en Villavicencio

Nacional vs. Millos: James vs. Cuadrado

Ahora, en caso de estar disponible para Lucas González, James Rodríguez podrá vivir desde adentro su primer clásico de Colombia: Atlético Nacional vs. Millonarios. Una rivalidad que no nació con la fundación del FPC, pero que hace casi 40 años se gestó y desde entonces no ha dejado de levantar chispas.

Los dos clubes son los más ganadores de la liga, con 18 títulos y 16 respectivamente, y representan a dos de las ciudades más importantes para el fútbol colombiano. Sin duda, cuando verdes y azules se citan en un campo de juego, se juegan mucho más que los tres puntos. Se juegan la reputación ante el otro.

Habrá que esperar si James David Rodríguez con Nacional y Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios, ambos ídolos de la selección de Colombia, logran estar disponibles para su DT para este partido. De estarlo, el clásico entre paisas y capitalinos se engalanaría mucho más de lo que ya está actualmente.

Le sugerimos: Galería: así se vivió en El Campín el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador