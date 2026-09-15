Así quedó la tabla en la Liga BetPlay tras la derrota de América y el final de la fecha

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La décima jornada de la Liga BetPlay dejó movimientos importantes en los dos extremos de la tabla. América de Cali sufrió su primera derrota del campeonato, Millonarios aprovechó para recortar distancias y varios de los equipos que persiguen al líder sumaron puntos importantes. En el fondo, Junior volvió a perder y sigue último, mientras que Pasto consiguió un triunfo clave para tomar algo de aire.
Mire más: Pasto sumó su primera victoria en la Liga BetPlay y le quitó el invicto a América de Cali
El gran golpe de la fecha lo dio precisamente el cuadro nariñense, que venció 1-0 a América en el Pascual Guerrero. Los escarlatas llegaban invictos y con la posibilidad de ampliar su ventaja, pero se quedaron en 20 puntos después de nueve partidos. A pesar del tropiezo, conservaron cómodamente el primer lugar y siguen teniendo cuatro unidades de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.
Uno de los grandes beneficiados fue Millonarios. El equipo bogotano derrotó 2-1 a Cúcuta y llegó a 16 puntos en diez presentaciones, con lo que escaló hasta el segundo puesto. Comparte puntaje con Tolima, que perdió 1-0 contra Santa Fe y dejó escapar una buena oportunidad de acercarse todavía más al liderato. Los cardenales, por su parte, llegaron a 13 unidades y aparecen séptimos.
Mire también: La selección jugará en Colombia: ya confirmó fecha y hora de su amistoso en el país
Nacional también aprovechó la jornada. El conjunto verdolaga derrotó 2-0 a Águilas Doradas y llegó a 15 puntos, una cifra especialmente valiosa porque apenas ha disputado seis encuentros. Medellín también tiene 15 unidades, aunque con siete partidos, pese a caer 2-1 en su visita a Boyacá Chicó. Así, Nacional y DIM ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Bucaramanga fue otro de los ganadores de la fecha tras imponerse 3-1 como visitante contra Deportivo Pereira. El cuadro leopardo llegó a 13 puntos y quedó sexto, metido en zona de clasificación. Deportivo Cali también dio un paso importante con su victoria 2-1 sobre Once Caldas: alcanzó 12 unidades y, por ahora, es el equipo que cierra el grupo de los ocho.
Justamente alrededor de esa octava posición comienza una pelea muy cerrada. Llaneros, que empató 2-2 contra Jaguares, quedó noveno con 11 puntos, mientras que Internacional de Bogotá también suma 11 después de vencer 3-2 a Llaneros. Más atrás aparecen Águilas Doradas con 10, Once Caldas y Cúcuta con nueve, y Fortaleza y Boyacá Chicó con ocho.
Le puede interesar: Liga Betplay femenina 2026 ya tiene definidas la hora y fecha de las semifinales
La situación más delicada está en la parte baja. Jaguares aparece con siete puntos y Pereira con seis, mientras que Pasto, gracias a su victoria contra América, llegó a cinco y abandonó el último lugar. Alianza también tiene cinco después de perder 1-0 contra Junior, resultado que le impidió escapar de los últimos puestos.
Junior, precisamente, sigue siendo el colero del campeonato con apenas tres puntos en siete partidos. El cuadro barranquillero volvió a perder y continúa sin encontrar el rumbo en una Liga que empieza a marcar diferencias.
Así quedó la tabla tras las diez primeras fechas
América sigue mirando a todos desde arriba, pero su derrota abrió una pequeña puerta para Millonarios, Tolima, Nacional y Medellín, mientras que la lucha por entrar a los ocho promete apretarse todavía más.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook