Mire más: Pasto sumó su primera victoria en la Liga BetPlay y le quitó el invicto a América de Cali

La décima jornada de la Liga BetPlay dejó movimientos importantes en los dos extremos de la tabla. América de Cali sufrió su primera derrota del campeonato, Millonarios aprovechó para recortar distancias y varios de los equipos que persiguen al líder sumaron puntos importantes. En el fondo, Junior volvió a perder y sigue último, mientras que Pasto consiguió un triunfo clave para tomar algo de aire.

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Así quedó la tabla en la Liga BetPlay tras la derrota de América y el final de la fecha

El gran golpe de la fecha lo dio precisamente el cuadro nariñense, que venció 1-0 a América en el Pascual Guerrero. Los escarlatas llegaban invictos y con la posibilidad de ampliar su ventaja, pero se quedaron en 20 puntos después de nueve partidos. A pesar del tropiezo, conservaron cómodamente el primer lugar y siguen teniendo cuatro unidades de ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.

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Uno de los grandes beneficiados fue Millonarios. El equipo bogotano derrotó 2-1 a Cúcuta y llegó a 16 puntos en diez presentaciones, con lo que escaló hasta el segundo puesto. Comparte puntaje con Tolima, que perdió 1-0 contra Santa Fe y dejó escapar una buena oportunidad de acercarse todavía más al liderato. Los cardenales, por su parte, llegaron a 13 unidades y aparecen séptimos.

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Nacional también aprovechó la jornada. El conjunto verdolaga derrotó 2-0 a Águilas Doradas y llegó a 15 puntos, una cifra especialmente valiosa porque apenas ha disputado seis encuentros. Medellín también tiene 15 unidades, aunque con siete partidos, pese a caer 2-1 en su visita a Boyacá Chicó. Así, Nacional y DIM ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Bucaramanga fue otro de los ganadores de la fecha tras imponerse 3-1 como visitante contra Deportivo Pereira. El cuadro leopardo llegó a 13 puntos y quedó sexto, metido en zona de clasificación. Deportivo Cali también dio un paso importante con su victoria 2-1 sobre Once Caldas: alcanzó 12 unidades y, por ahora, es el equipo que cierra el grupo de los ocho.

Justamente alrededor de esa octava posición comienza una pelea muy cerrada. Llaneros, que empató 2-2 contra Jaguares, quedó noveno con 11 puntos, mientras que Internacional de Bogotá también suma 11 después de vencer 3-2 a Llaneros. Más atrás aparecen Águilas Doradas con 10, Once Caldas y Cúcuta con nueve, y Fortaleza y Boyacá Chicó con ocho.

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La situación más delicada está en la parte baja. Jaguares aparece con siete puntos y Pereira con seis, mientras que Pasto, gracias a su victoria contra América, llegó a cinco y abandonó el último lugar. Alianza también tiene cinco después de perder 1-0 contra Junior, resultado que le impidió escapar de los últimos puestos.

Junior, precisamente, sigue siendo el colero del campeonato con apenas tres puntos en siete partidos. El cuadro barranquillero volvió a perder y continúa sin encontrar el rumbo en una Liga que empieza a marcar diferencias.

Así quedó la tabla tras las diez primeras fechas

América sigue mirando a todos desde arriba, pero su derrota abrió una pequeña puerta para Millonarios, Tolima, Nacional y Medellín, mientras que la lucha por entrar a los ocho promete apretarse todavía más.

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