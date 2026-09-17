James Rodríguez volvió al fútbol profesional colombiano después de más de dos décadas y necesitó poco más de media hora para dejar su primera huella. El ‘23’, número que tomó en honor al basquetbolista LeBron James, debutó con Atlético Nacional y entregó la asistencia del gol que le permitió al cuadro verdolaga vencer 3-2 a Inter de Bogotá, en un partido que parecía destinado al empate y que se resolvió en el 90+8.

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Así fue la asistencia de James que le dio el triunfo a Nacional en su primer partido: video

La expectativa estaba puesta en el volante desde antes del pitazo inicial. El cucuteño comenzó como suplente y observó desde el banco un primer tiempo complicado para Nacional. Inter sorprendió al minuto 20, cuando Diego Duarte aprovechó un rebote dentro del área y venció a Franco Armani para poner en ventaja al conjunto bogotano.

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Nacional tuvo que remar desde atrás. El equipo antioqueño dominó la posesión y buscó espacios ante un rival que se defendía con un bloque bajo, hasta que encontró el empate al minuto 33. Cristian ‘Chicho’ Arango remató, Wuilker Faríñez dejó el rebote e Ian Poveda apareció para mandar la pelota al fondo y establecer el 1-1 con el que terminó la primera mitad.

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⚽🟢 ¡Gol de Nacional! ¡Gran jugada colectiva que terminó en la definición de Ian Poveda!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/Kj2vC32ZaH — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

Mientras Nacional intentaba darle vuelta al partido, todas las miradas empezaron a dirigirse hacia el banco. James calentó durante el cierre del primer tiempo y siguió preparándose tras el descanso. Finalmente, al minuto 58, Lucas González decidió mandarlo a la cancha en reemplazo de Juan Manuel Rengifo. Era el esperado regreso del ahora excapitán de la selección nacional a un partido de la primera división del fútbol colombiano después de más de dos décadas.

Buen nivel de James Rodríguez en su primer partido con Atlético Nacional

Apenas dos minutos después de su ingreso llegó el segundo de Nacional. Elías Cabrera sacó un potente remate de media distancia que golpeó primero en el palo y terminó dentro del arco de Faríñez. El 2-1 parecía encaminar la victoria del conjunto verdolaga, que además empezó a entregarle a James la conducción de buena parte de sus ataques.

El ‘23’ se metió rápidamente en el partido. Nacional comenzó a mover la pelota alrededor suyo y James asumió la conducción del mediocampo. Al minuto 72 registraba precisión perfecta en sus pases y cinco minutos después ya participaba activamente de los circuitos ofensivos con los que el visitante buscaba sentenciar el compromiso.

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Sin embargo, Inter no estaba derrotado. Cuando Nacional parecía tener controlado el resultado, Yohan Garcés probó desde media distancia al minuto 82. La pelota tuvo un leve desvío en la espalda de un defensor, descolocó a Armani y terminó entrando para el 2-2. El Campín volvía a tener un partido completamente abierto.

Y un día, el más grande, jugó sus primeros minutos en el más grande, bienvenido de nuevo al fútbol colombiano, @jamesdrodriguez, el orgullo de verte vestir esta camiseta es infinito 🙌 #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/Za4Dnaouff — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 17, 2026

En video: mire la asistencia de James Rodríguez en la Liga BetPlay

Nacional se lanzó entonces por la victoria y James estuvo cerca de conseguirla por su cuenta. Al minuto 90 entró sin marca al área y tuvo una posibilidad para marcar el tercero. Poco después volvió a intentarlo con un remate de zurda buscando el palo más lejano de Faríñez, pero la pelota se fue por encima. El empate parecía cada vez más inevitable.

Hasta que James tuvo una última oportunidad. En el 90+8, cuando Inter intentaba proteger el 2-2 con una línea de cinco defensores, el colombiano puso un centro preciso dentro del área. Juan Manuel Zapata atacó la pelota y conectó de cabeza para superar a Faríñez. Era el 3-2 de Nacional y también la primera asistencia de James en su regreso al fútbol colombiano.

🟢⚽🤩 ¡APARECIÓ LA MAGIA DE JAMES PARA DARLE LA VICTORIA A NACIONAL!



Gran centro para que Zapata definiera y aseguraran el triunfo 3-2 contra Internacional de Bogotá.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/woPkZPmkfH — Win Sports (@WinSportsTV) September 17, 2026

El debut terminó teniendo el desenlace que esperaba Nacional. James no fue titular, no marcó y apenas disputó el tramo final del compromiso, pero terminó participando directamente en la acción que decidió la noche. Más de dos décadas después, volvió a jugar en el FPC y su primera aparición terminó con una imagen difícil de mejorar: centro suyo, gol de Zapata y victoria agónica de Atlético Nacional en El Campín.

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