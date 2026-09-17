Juegos Olímpicos de la Juventud 2026: ¿cuándo comienzan las justas en Dakar, Senegal?

Serán 25 deportes y 151 pruebas que se unirán a otras 10 disciplinas de exhibición pensadas desde el…

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ya tienen fecha para entrar en escena. La cuarta edición de verano de estas justas se celebrará en Senegal entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2026 . Será un acontecimiento que marcará un antes y un después para el movimiento olímpico, pues será el primer evento de la historia que se dispute en suelo africano . La competencia reunirá durante 14 días a cerca de 2.700 jóvenes deportistas .

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Serán 25 deportes y 151 pruebas que se unirán a otras 10 disciplinas de exhibición pensadas desde el Comité Olímpico Internacional (COI) para ampliar el vínculo entre el deporte y la juventud local. Senegal fue elegido como sede durante la sesión de la organización celebrada en Buenos Aires el 8 de octubre de 2018. El lema de la edición será “África recibe, Dakar celebra”, una frase que busca poner en primer plano el territorio africano y la cultura senegalesa.

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Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Para el COI, el evento representa una oportunidad para fortalecer la relación entre el deporte, la juventud y el desarrollo del continente. Aunque llevan el nombre de Dakar, las competencias no estarán concentradas exclusivamente en la capital senegalesa. El programa se desarrollará en diferentes escenarios.

Diamniadio y Saly contarán con instalaciones que recibirán a los deportistas y al público durante las dos semanas de competición. Diamniadio tendrá un papel central, pues allí estará ubicada la Villa Olímpica de la Juventud, en las instalaciones de la Universidad Amadou Makhtar Mbow.

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Dakar y los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Esta distribución busca acercar las justas a diferentes comunidades y aprovechar infraestructura existente y nuevos espacios deportivos dentro del proyecto de transformación asociado a los Juegos. Otro de los elementos particulares de Dakar 2026 será su apuesta por la participación y la igualdad.

La organización señaló que el programa deportivo busca alcanzar una representación equilibrada entre hombres y mujeres, tanto en la competencia como en diferentes áreas relacionadas con las justas. También se contempla la presencia de un Equipo Olímpico de Refugiados de deportistas africanos.

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Senegal y sus Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Alrededor de 6.000 voluntarios serán seleccionados para apoyar la realización del evento. La llama olímpica ya inició el camino hacia Senegal. Fue encendida en el Estadio Panatenaico de Atenas y llegó al país africano el 12 de septiembre. Ahora comenzará un recorrido nacional por más de 30 puntos.

La ceremonia de encendido y el posterior recorrido de la llama forman parte de la cuenta regresiva hacia el inicio de la competición, mientras Senegal ultima los preparativos para recibir a las delegaciones internacionales, entre las cuales estará Colombia con una delegación de deportistas aún por confirmarse.

El 31 de octubre comenzará una edición histórica que pretende ser mucho más que una competencia para jóvenes atletas. Dakar 2026 será la primera experiencia olímpica celebrada en África y una vitrina para Senegal y el continente. Durante 14 días, el deporte será el punto de encuentro entre miles de deportistas de diferentes países, pero también el escenario para mostrar una parte de la identidad, la cultura y las aspiraciones del continente.

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