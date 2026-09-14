Juegos Suramericanos 2026: el balance de Colombia tras el primer día de competencia

Colombia comenzó a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo 13 de septiembre, la delegación nacional cerró su primera jornada de competencias con un balance de dos medallas de oro y cuatro de plata, gracias a clavados, gimnasia artística y natación.Colombia ocupa el tercer lugar del medallero general con dos medallas doradas y cuatro plateadas, para un total de seis preseas. Brasil lidera ampliamente la clasificación con 14 oros, 8 platas y 6 bronces (28 medallas en total), seguido…

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Colombia comenzó a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Este domingo 13 de septiembre, la delegación nacional cerró su primera jornada de competencias con un balance de dos medallas de oro y cuatro de plata, gracias a clavados, gimnasia artística y natación.



Colombia ocupa el tercer lugar del medallero general con dos medallas doradas y cuatro plateadas, para un total de seis preseas. Brasil lidera ampliamente la clasificación con 14 oros, 8 platas y 6 bronces (28 medallas en total), seguido por Argentina con tres oros, una plata y siete bronces (11). Uruguay aparece cuarto con una medalla de oro, mientras que Venezuela completa los cinco primeros lugares con dos platas y tres bronces.

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Colombia en los Juegos Suramericanos 2026

La encargada de abrir la cuenta dorada para los nuestros fue Daniela Zapata, quien se proclamó campeona suramericana del trampolín de un metro femenino en el Centro Acuático Provincial. La colombiana dominó la competencia desde su primera ejecución y finalizó sus cinco saltos con 253,00 puntos.

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Superó a las brasileñas Anna Rodrigues, plata con 241,40 puntos, y Luana Wanderley, bronce con 238,20. La también colombiana Viviana Uribe terminó quinta con 202,30 unidades. El segundo oro de Colombia llegó con Thomas Mejía, campeón suramericano del concurso individual de la gimnasia artística.

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Los colombianos en los Juegos Suramericanos 2026

Mejía completó su presentación en los seis aparatos con un acumulado de 78,750 puntos, resultado que lo llevó a lo más alto del podio y entregó el segundo título de la jornada para la delegación nacional. La gimnasia artística también sumó una medalla de plata en la competencia por equipos.

La natación de carreras cerró la programación con tres medallas de plata para Colombia. Laura Sofía Melo terminó segunda en los 200 metros combinados individuales femeninos. Con un registro de 2:15.53, apenas 28 centésimas por detrás de la brasileña Agatha Marcondes, Melo se quedó con la presea plateada.

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Natación en los Juegos Suramericanos 2026

Posteriormente llegó la plata del relevo femenino de 4×200 metros libre, integrado por Samantha Baños, Mariana Cabezas, Laura Sofía Melo y Jasmin Pistelli, quienes registraron 8:24.09. Brasil obtuvo el oro con 8:12.89, mientras Argentina fue tercera, por detrás de la delegación colombiana, con 8:24.60.



El relevo masculino también ocupó el segundo lugar. Sebastián Camacho, David Arias, Juan García y Juan Morales completaron los 4×200 metros libre en 7:27.22. Por delante estuvo Brasil, campeón con 7:22.39, y tercera, otra vez, se quedó Argentina, que registró un tiempo total acumulado de 7:29.44.

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eSports en los Juegos Sudamericanos 2026

Los eSports comenzaron su actividad con Assetto Corsa, EA Sports FC y Valorant. En la primera disciplina, Omar Escorcia lideró dos de las tres carreras del grupo A y consiguió su cupo a la final de este lunes 14 de septiembre. En EA Sports FC, Luis Castellanos se ubicó en la primera casilla del grupo B.

Luego de tres triunfos en cuatro partidos, se medirá al ecuatoriano Juan Vargas en los cuartos de final en la jornada del lunes. En Valorant, el equipo nacional cayó ante Uruguay y Chile, pero este lunes disputará las partidas restantes en su disciplina de la primera fase contra Argentina y Paraguay.

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Esgrima y voleibol en los Juegos Suramericanos 2026

La esgrima colombiana también inició su participación en el CAP Estadio Salvador Bonilla. En el florete individual femenino, Tatiana Prieto terminó en la novena posición y Laura Guerra ocupó el puesto 11, ambas dentro del cuadro de 16. Juan Pacheco finalizó noveno y Jacob Cardona fue duodécimo.



En el voleibol de playa, la dupla masculina colombiana Yefferson De la Hoz y Juan Noriega comenzó con victoria frente a Paraguay. Nuestros jugadores superaron a Maximiliano Pérez y Matías Yegros por 2-0, con parciales de 21-12 y 21-13. Fue una victoria rápida y contundente de 34 minutos de juego.



Por su parte, la dupla femenina Mercy Beleño y Sara Pérez disputó dos encuentros durante la jornada. Primero cayó 2-0 ante Venezuela, con parciales de 21-19 y 22-20. Posteriormente, en un partido a tres sets frente a Argentina, Colombia volvió a caer a pesar de ganar la primera manga del partido.

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