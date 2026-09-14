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Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá: Liga Betplay femenina en fotos

Millonarios finalizó su participación en los cuadrangulares de la Liga Betplay femenina 2026 y ahora prepara su duelo de semifinales contra Santa Fe.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
13 de septiembre de 2026 – 07:54 p. m.
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Jugadora de Millonarios e Internacional de Bogotá disputando un balón en el último partido del cuadrangular en la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Una jugadora de Millonarios domina el balón en el partido contra Internacional de Bogotá en la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Jugadora de Millonarios e Internacional de Bogotá disputan un balón en un partido de la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Jugadora de Millonarios disputa un balón con una futbolista de Internacional de Bogotá en la sexta y última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Jugadora de Millonarios controla el balón en el partido contra Internacional de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Una disputa de balón entre una jugadora de Millonarios e Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Partido de los cuadrangulares entre Millonarios e Internacional de Bogotá por la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Equipo titular de Internacional de Bogotá contra Millonarios en la sexta y última jornada de los cuadrangulares de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Once inicial de Millonarios para enfrentar a Internacional de Bogotá en la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Once inicial de Millonarios para enfrentar a Internacional de Bogotá en la Liga Betplay femenina.
Balón dividido entre jugadoras de Millonarios de Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Jugadora de Millonarios e Internacional de Bogotá disputando un balón en el último partido del cuadrangular en la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Una jugadora de Millonarios domina el balón en el partido contra Internacional de Bogotá en la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Jugadora de Millonarios e Internacional de Bogotá disputan un balón en un partido de la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Jugadora de Millonarios disputa un balón con una futbolista de Internacional de Bogotá en la sexta y última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Jugadora de Millonarios controla el balón en el partido contra Internacional de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Una disputa de balón entre una jugadora de Millonarios e Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Partido de los cuadrangulares entre Millonarios e Internacional de Bogotá por la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Equipo titular de Internacional de Bogotá contra Millonarios en la sexta y última jornada de los cuadrangulares de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Millonarios 0-0 Internacional de Bogota: Liga Betplay femenina en fotos
Once inicial de Millonarios para enfrentar a Internacional de Bogotá en la Liga Betplay femenina.
Foto: Jorge Londoño
Once inicial de Millonarios para enfrentar a Internacional de Bogotá en la Liga Betplay femenina.
Balón dividido entre jugadoras de Millonarios de Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo.
Foto: Jorge Londoño

En un partido que resultó intrascendente para Millonarios, el club azul empató sin goles contra Internacional de Bogotá en el cierre del cuadrangular. Las dirigidas por Angie Vega ya piensan en las semifinales de la Liga Betplay femenina en las que buscarán la primera final en la historia del club en esta rama.

Su rival será Independiente Santa Fe, tres veces campeón de la liga femenina y rival de patio. El equipo cardenal finalizó segundo del grupo B, por detrás de Deportivo Cali, otro peso pesado de la categoría. Contra todo eso intentará reponerse Millos en su proyecto más serio por la primera estrella femenina.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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