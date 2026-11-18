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Su equipo tenía una ventaja de dos goles, pero perdió el control del encuentro durante el segundo tiempo y terminó despidiéndose de la posibilidad de disputar una nueva final.

La eliminación de Atlético Nacional en la Copa BetPlay dejó un ambiente de frustración en el equipo verdolaga. Lucas González, entrenador del conjunto antioqueño, reconoció su molestia por la derrota contra Once Caldas y aseguró que todavía no encuentra una explicación para lo sucedido.

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"Esto nos tiene que servir para aprender": Lucas González tras la eliminación de Nacional

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“Explicar el porqué nos quedamos fuera es difícil. Estamos dolidos y con rabia, frustración; la primera parte era buena. Teníamos una ventaja de dos goles y pasan cosas en el fútbol”, reconoció González.

El técnico evitó sacar conclusiones apresuradas y aseguró que necesita revisar nuevamente el compromiso para identificar los errores que provocaron la eliminación. “Sentarme a dar una explicación sería irresponsable y necesito ver el partido otra vez, entender qué pasó en esos 15 minutos de la segunda parte, no puede ser solo mala suerte”, agregó.

"Es gasolina para empezar los cuadrangulares": Lucas González

El entrenador reconoció que su equipo perdió el dominio de la pelota durante el tramo más complicado del partido. “Pasaba que perdíamos la pelota y esos 15 minutos no los disfruté en lo más mínimo. Después llegamos y tuvimos ocasiones de gol”, explicó.

González aprovechó para ofrecer disculpas a los aficionados que acompañaron al equipo y esperaban celebrar la clasificación. “Pedirle disculpas a la gente que nos vino a acompañar, la ilusión que tenían de ver a su equipo en una nueva final era muy grande”, manifestó.

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Más allá de la eliminación, González mostró preocupación por la cantidad de anotaciones que recibe Atlético Nacional y señaló que el problema está relacionado con la incapacidad de administrar las ventajas. “Son muchos goles. Si queremos ser campeones, tenemos que encontrar la forma de encajar menos goles”, advirtió.

El entrenador identificó un patrón en los tantos recibidos: “En los goles que nos marcan hay un factor común que me tiene con rabia, molesto: el perder controles del juego. Cuando estamos ganando necesitamos controlar mejor, con pases”.

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[NAC 2 – 2 ONC]

PEN (3-4)



El sueño sigue vivo!!!⚽️

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Ahora, Atlético Nacional deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en los cuadrangulares de la Liga BetPlay. González insistió en que la frustración por la eliminación debe convertirse en una motivación para afrontar los seis partidos que definirán a los finalistas del campeonato. “Esto nos tiene que servir para aprender, son seis partidos e iniciamos todos con cero puntos. Esta frustración tiene que servir como gasolina para empezar ganando en Manizales”, concluyó el entrenador, que buscará recuperar la confianza de su equipo y mantener viva la ilusión de conquistar el título de liga.

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