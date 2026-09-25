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Derechos de TV de la Liga BetPlay: cómo entender la oferta que puede cambiar el FPC

La propuesta que recibió el respaldo de los 36 clubes de Dimayor plantea un cambio en la forma de producir, distribuir y consumir el fútbol colombiano desde 2027. Estas son sus claves.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
24 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Balón utilizado en el fútbol profesional colombiano.
Balón utilizado en el fútbol profesional colombiano.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Los derechos audiovisuales del fútbol profesional colombiano entraron en una etapa decisiva después de que los 36 clubes afiliados a Dimayor aceptaran el pasado 21 de septiembre una propuesta preferente para el periodo 2027-2030. Según los detalles revelados por SportBusiness —compañía global especializada en el análisis de la industria del deporte, los derechos de los medios de comunicación y los patrocinios a nivel mundial— la oferta está liderada por Mauricio Correa, exejecutivo de Mediapro Colombia, y contempla un pago de 90 millones de…

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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