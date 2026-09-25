Los derechos audiovisuales del fútbol profesional colombiano entraron en una etapa decisiva después de que los 36 clubes afiliados a Dimayor aceptaran el pasado 21 de septiembre una propuesta preferente para el periodo 2027-2030. Según los detalles revelados por SportBusiness —compañía global especializada en el análisis de la industria del deporte, los derechos de los medios de comunicación y los patrocinios a nivel mundial— la oferta está liderada por Mauricio Correa, exejecutivo de Mediapro Colombia, y contempla un pago de 90 millones de…

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Derechos de TV de la Liga BetPlay: cómo entender la oferta que puede cambiar el FPC

Los derechos audiovisuales del fútbol profesional colombiano entraron en una etapa decisiva después de que los 36 clubes afiliados a Dimayor aceptaran el pasado 21 de septiembre una propuesta preferente para el periodo 2027-2030. Según los detalles revelados por SportBusiness —compañía global especializada en el análisis de la industria del deporte, los derechos de los medios de comunicación y los patrocinios a nivel mundial— la oferta está liderada por Mauricio Correa, exejecutivo de Mediapro Colombia, y contempla un pago de 90 millones de dólares por temporada, íntegramente en efectivo.

La cifra representa un aumento cercano al 50 % que actualmente recibe Dimayor por los derechos. Sin embargo, el negocio todavía no está definido: Win Sports, actual titular de los derechos, cuenta con un plazo de 60 días para igualar la propuesta, de acuerdo con las condiciones de su contrato.

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Sin embargo, ¿qué es exactamente lo que propone el grupo que busca quedarse con el fútbol colombiano? Estas son las claves según SportBusiness y la más reciente información que circula en la opinión pública.

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La Dimayor intentó desmentirnos con un comunicado sobre "Go Sports Media S.A.S.".



Tienen razón, la oferta la hizo "Go Sports S.R.L.", constituida en Panamá.



¿La sorpresa? Uno de sus socios es "Placar Marketing", empresa cuyo gerente es Mauricio Correa.



Investigación de… pic.twitter.com/x5H74br5SE — Somos La Titular (@somoslatitular) September 24, 2026

No se trata solamente de la Liga BetPlay

Uno de los elementos centrales de la propuesta es que reúne las cinco competencias que hacen parte del portafolio de Dimayor: Liga BetPlay, Liga Femenina, Torneo de la B, Copa BetPlay y Superliga.

La oferta abarcaría todos los partidos y también contemplaría la comercialización internacional de los derechos. Según SportBusiness, fue la única propuesta que incluyó las cinco competencias en un mismo paquete.

Esto significa que la discusión no se limita a determinar quién transmitirá la Liga masculina. También está en juego cómo se distribuirán y producirán las demás competiciones del fútbol profesional colombiano durante el próximo ciclo.

US$90 millones por temporada

El componente económico es uno de los puntos que más llama la atención. La propuesta plantea 90 millones de dólares por temporada entre 2027 y 2030, según la información revelada por SportBusiness.

El valor supera en aproximadamente 30 millones de dólares por año el monto que actualmente recibe Dimayor, tomando como referencia los cerca de US$60 millones del acuerdo vigente, aunque no llega a los 100 millones que, supuestamente, pretendían.

No obstante, los 90 millones no significan que el cambio de operador ya esté confirmado. Win Sports conserva un derecho de preferencia y puede igualar la oferta dentro del plazo establecido. Por eso, la definición del próximo operador dependerá de lo que ocurra durante las siguientes semanas.

Una nueva aplicación para ver los partidos

Uno de los cambios más importantes estaría en la distribución digital. La propuesta contempla la creación de una nueva aplicación que ofrecería partidos en vivo y bajo demanda, además de contenidos complementarios relacionados con las competencias.

El objetivo sería incorporar una alternativa directa para los aficionados dentro del modelo de distribución del fútbol colombiano, en lugar de depender únicamente de las señales tradicionales de televisión.

Aquí aparece, precisamente, uno de los interrogantes del proyecto: la aplicación todavía no existe. Algunos clubes han expresado dudas sobre una propuesta que deberá desarrollar su infraestructura tecnológica y operativa antes del comienzo de la temporada 2027.

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🚨 Detalles exclusivos de la oferta que le competirá a Win Sports por los derechos de TV 🇨🇴:



❌ Mentiras:

-Es falso que sean 72M$ u 80 + variables

-Nada tiene que ver GoSports

-No hay dinero de anticipo a los clubes

✅ Verdades:

-Consorcio liderado por Mauricio Correa

-Es con… pic.twitter.com/cnc4q58kRy — Pipe Sierra (@PSierraR) September 22, 2026

También habría partidos por televisión abierta

La propuesta no se limitaría al streaming. El modelo contempla además la presencia de partidos en televisión abierta, lo que ampliaría las posibilidades de acceso a determinados encuentros.

La idea forma parte de una estrategia de distribución más amplia, que también contempla acuerdos con otros actores para llevar los contenidos a diferentes plataformas y públicos.

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La Liga Femenina tendría un modelo comercial propio

Otro de los componentes destacados es la apuesta por la Liga Femenina. La propuesta contempla potenciar esta competencia mediante, entre otras alternativas, el licenciamiento de contenidos para establecimientos comerciales.

Esto plantea un modelo diferente para explotar comercialmente el torneo femenino y buscar nuevas fuentes de audiencia y distribución.

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Más tecnología para la producción de los partidos

La oferta también incluye inversiones en infraestructura tecnológica. Entre ellas aparece la intención de actualizar el VAR y centralizar y modernizar la producción audiovisual de los estadios. La propuesta, por tanto, no se limita a comprar los derechos existentes, sino que contempla inversiones relacionadas con la forma en que se producen las transmisiones.

Dimayor ya había señalado en abril, cuando abrió el proceso para recibir propuestas para el periodo 2027-2030, que buscaba incorporar innovación, tecnología, nuevos formatos y una mayor proyección internacional para sus competencias.

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#Deportes | Go Sports, a quien se le vinculó a Mauricio Correa con la propuesta de los nuevos derechos del fútbol colombiano, aclaró que no tiene ningún vínculo con Correa y pide que esta información sea esclarecida por todos aquellos que la difundieron.



▶ ️ Más detalles 👇🏻 pic.twitter.com/YOI0zAP8qJ — CABLENOTICIAS (@CABLENOTICIAS) September 22, 2026

¿Quién está detrás?

El nombre que aparece al frente de la propuesta es Mauricio Correa, ejecutivo con experiencia en el negocio de los derechos deportivos y quien tuvo un papel en la creación de Win Sports.

Sin embargo, hay que hacer una precisión importante: Go Sports Media S.A.S. no participó en el proceso, después de que distintas versiones periodísticas vincularan a esa empresa con la propuesta.

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Por eso, conviene hablar de una propuesta liderada o representada por Mauricio Correa, sin identificarla con Go Sports mientras Dimayor no revele oficialmente la composición del grupo.

Según la información publicada sobre la oferta, el proyecto contaría además con respaldo financiero, garantías bancarias y una compañía con experiencia en streaming para desarrollar la infraestructura tecnológica.

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¿Por qué todavía genera dudas?

La propuesta tiene un desafío evidente: debe pasar del papel a la operación en muy poco tiempo.

La temporada 2027 comenzará en enero y la aplicación planteada todavía no existe. Además, algunos clubes han manifestado reservas precisamente porque el modelo no ha sido probado operativamente y tendrá que desplegar una infraestructura capaz de producir y distribuir cientos de partidos durante toda la temporada.

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Ese es uno de los principales puntos que deberán evaluar los clubes mientras avanza el proceso.

¿Qué pasa ahora con Win Sports?

La respuesta está, al menos por ahora, en manos de Win Sports. El canal mantiene los derechos durante 2026 y cuenta con 60 días para decidir si iguala la oferta de US$90 millones y las condiciones correspondientes. Si lo hace, podría conservar el negocio; si no, el proceso avanzaría hacia el grupo que presentó la propuesta preferente.

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Por eso, aunque la oferta de US$90 millones ya fue aceptada como propuesta preferente por los clubes, todavía no se puede hablar de un nuevo dueño definitivo de los derechos del FPC.

La gran pregunta para los próximos meses será entonces doble: si Win Sports igualará la propuesta y, en caso de que no lo haga, si el nuevo proyecto podrá poner en marcha a tiempo el modelo de televisión, streaming y producción que plantea para el fútbol colombiano desde 2027.

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