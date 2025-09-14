En vivo: Final de la Liga Femenina entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali

Santa Fe y Cali disputan este domingo el partido de ida de la final de la Liga BetPlay Femenina. Foto: Dimayor

5:00 p.m. Comenzó el partido en El Campín. Santa Fe y Cali definen el título de la novena edición de la Liga Femenina.

La novena temporada de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia está a punto de terminar. Independiente Santa Fe y Deportivo Cali fueron los mejores equipos del torneo y disputarán la gran final.

El partido de ida será este domingo en el estadio El Campín, de Bogotá, mientras que el juego de vuelta está programado para el 21 de septiembre en Palmaseca.

El cuadro cardenal busca la cuarta corona de su historia, pues fue campeón en 2017, 2020 y 2023, mientras que el verdiblanco va por su tercer campeonato, porque celebró en 2021 y 2024, en ambas oportunidades frente a Santa Fe.

