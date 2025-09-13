A Millonarios se le acabó el impulso: vergonzosa actuación en Valledupar

Nicolás Arévalo tuvo una pobre actuación en Valledupar, en donde Millonarios cayó en su visita a Alianza. Foto: MFC

El 20 de agosto pasado David González dejó de ser el entrenador de Millonarios. Apenas dos días después se anunció a Hernán Torres como reemplazo.

En la Liga BetPlay, el equipo mejoró levemente y les ganó a Junior, Águilas Doradas y Pasto. También empató con Santa Fe. En Copa cayó ante Real Cartagena y Envigado.

Futbolísticamente siguió evidenciando falencias, limitaciones y escasez de recursos, pero anímicamente tuvo mejor actitud. Sin embargo, el impuso de la llegada del nuevo estratega, parece haberse terminado y los jugadores volvieron al nivel con el que arrancaron el torneo.

Este sábado, Millonarios fue un equipo de barrio, en el que ni los jugadores veteranos ni los jóvenes a los que se les está dando la oportunidad en primera, justifican los privilegios que tienen y los altos salarios que reciben.

Ante Alianza fue un duelo intenso y parejo durante la primera media hora, en la que Jorge Hurtado y Beckham Castro tuvieron opciones de anotar. Pero luego los embajadores se desconcentraron. Primero, Edwin Torres le ganó fácilmente la espalda a Jhoan Hernández y habilitó a Jesús Muñoz para que abriera el marcador, a los 38 minutos de juego.

Justo antes del entretiempo Sergio Mosquera vio la tarjeta roja por una falta cuando era último hombre en defensa y dos acciones después, en un tiro de esquina, Edwin Torres, completamente solo, marcó de golpe de cabeza el segundo tanto de los locales.

Millonarios, ni fútbol ni actitud

Y Millonarios no tuvo ni fútbol ni actitud para reaccionar. No tiene ideas en la mitad, tampoco explosión en el ataque. Carece de un líder que demuestre carácter y rebeldía.

Para completar, sus jugadores son irresponsables. Apenas arrancando el segundo tiempo, el costarricense Juan Pablo Vargas agredió a un rival y provocó un penalti innecesario que Carlos Alberto Lucumí transformó en el 3-0.

Millonarios, que cada vez tiene menos opciones de pelear un cupo entre los ocho, se quedó en 11 puntos en la tabla. A mitad de semana recibe a Envigado, en la vuelta de la serie de octavos de final de la Copa BetPlay, que va perdiendo 1-0. Y el fin de semana juega en casa frente a Fortaleza, por Liga BetPlay.

Alianza llegó a 15 unidades y se metió de lleno en la pelea por clasificar a los cuadrangulares. Dentro de ocho días visita a Envigado.

