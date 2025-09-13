Luis Suárez sigue en racha goleadora, marcó en su regreso al Sporting

El delantero Luis Suarez marcó el gol de la victoria del Sporting de Lisboa en casa del Famalicao, por la Liga de Portugal. EFE/EPA/HUGO DELGADO Foto: EFE - HUGO DELGADO

El colombiano Luis Javier Suárez aseguró este sábado la victoria 2-1 del Sporting en la quinta jornada de la Liga de Portugal, en la que visitó al Famalicão, al anotar el gol que deshizo el empate.

El primer tanto del encuentro llegó de la mano del jugador portugués Gustavo Sá, que con un cabezazo en el minuto 17 estrenó el marcador, aunque el Famalicão no duró mucho llevando la delantera.

Pedro Gonçalves remató un balón que igualó el marcador en el estadio Vila Nova de Famalicão, en el distrito de Braga, en el norte de Portugal.

En el 38, Luis Suárez marcó un gol que fue anulado por fuera de juego, aunque el colombiano se resarció en la segunda parte, anotando el gol de la victoria para los leones.

El internacional colombiano llegó a la cita después de brillar con su selección, ya que el pasado martes anotó cuatro goles en la victoria 6-3 frente a Venezuela, en Maturín.

El Famalicão llegaba a esta cita invicto, sin ninguna derrota en la competición lusa y ocupando el segundo puesto de la tabla.

Con esta derrota baja hasta la quinta posición al acumular 10 puntos, mientras que el Sporting sube hasta la segunda con 12 unidades, a tres del líder el Oporto, que se aseguró este sábado otra victoria contra el Nacional de Madeira.

