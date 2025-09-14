Santa Fe sufrió, pero ganó y volvió al grupo de los ocho

El defensa argentino Emanuel Olivera marcó el primer gol en el triunfo 2-0 de Santa Fe sobre Unión Magdalena, en El Campín. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una tarde soleada en Bogotá, con las tribunas del estadio El Campín pintadas de rojo y blanco no podía terminar de manera diferente.

En el preliminar de la final de la Liga Femenina, entre Santa Fe y Cali, el equipo masculino venció 2-0 al Unión Magdalena, por la undécima jornada de la Liga BetPlay, ante cerca de 20 mil espectadores.

Fue un partido bien complicado para el actual campeón de Colombia, pues Unión Magdalena se paró bien en defensa e incluso generó peligro en ataque, no en vano les había ganado en Bogotá a Equidad y Millonarios.

El cuadro albirrojo tuvo siempre la iniciativa, de la mano de su mejor hombre en el momento, Harold Santiago Mosquera, artífice de la mayoría de acciones de gol, al lado de Ómar Fernández Frasica y Hugo Rodallega.

En la primera parte la figura del juego fue el arquero visitante, Joaquín Mattalia, quien ahogó varias veces el grito de gol de la hinchada cardenal. Andrés Mosquera Marmolejo, cuidapalos de Santa Fe, también tuvo un par de buenas intervenciones.

Emanuel Olivera abrió el camino de la victoria

El duelo se desequilibró a los 66 minutos, cuando el capitán de los samarios, Fabián Cantillo, fue expulsado por una dura falta sobre Iván Scarpeta.

Con un hombre más, Santa Fe se le fue encima a su rival y en un tiro de esquina Emanuel Olivera anotó el primer gol. Y casi sobre la hora, en un contragolpe bien manejado por Harold Santiago Mosquera, Cristian Mafla decretó el 2-0 final.

Con la victoria, Santa Fe llegó a 16 puntos y se metió nuevamente en el grupo de los ocho, mientras que Unión se quedó en 11 unidades.

En la próxima jornada los cardenales visitarán al Deportivo Pasto, mientras los samarios recibirán al Atlético Nacional.

Perdieron América, Millonarios y Nacional

La undécima jornada de la Liga BetPlay arrancó el viernes con el empate 1-1 entre Junior y Equidad. El sábado Fortaleza le ganó 1-0 al América, con anotación de Sebastián Valencia.

Después, Millonarios cayó goleado 3-0 en su visita a Alianza Valledupar, que tuvo a Edwin Torres como figura. Y con un solitario gol de Jorge Cardona, el Once Caldas venció a Envigado, en Palogrande.

El partido que cerró la jornada sabatina, entre Nacional y Bucaramanga, en Medellín, fue muy intenso y disputado. El equipo que dirige Leonel Álvarez se quedó con los tres puntos gracias a un gol de Carlos Henao, de golpe de cabeza.

