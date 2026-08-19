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Habrá cuadrangulares en la Liga BetPlay: la asamblea no aprobó los playoffs

A pesar de los problemas de calendario, los equipos del fútbol colombiano decidieron mantener el formato.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de agosto de 2026 - 05:33 p. m.
El trofeo de la Liga BetPlay.
El trofeo de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor
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La Liga BetPlay mantendrá su sistema de cuadrangulares semifinales durante el segundo semestre del año.

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En la Asamblea de la Dimayor realizada este miércoles se puso sobre la mesa la posibilidad de modificar el formato y disputar eliminatorias directas de ida y vuelta, pero la propuesta no recibió la aprobación necesaria por parte de los clubes.

La posibilidad de cambiar el campeonato surgió por los problemas de calendario que enfrenta el fútbol colombiano. El Mundial y los aplazamientos provocados por el terremoto redujeron el margen disponible y llevaron a evaluar alternativas para completar la competencia.

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Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, había reconocido que una de las opciones era reemplazar los cuadrangulares por ‘playoffs’. Finalmente, el formato tradicional continuará y el torneo podría extenderse hasta finales de diciembre.

La modificación que sí recibió luz verde estuvo relacionada con la Copa Colombia. Los octavos y cuartos de final se disputarán a partido único, una medida que permitirá reducir fechas en el calendario.

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A partir de las semifinales regresarán las series de ida y vuelta, sistema que también se conservará para definir al campeón en la final.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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