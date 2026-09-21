Teófilo Gutiérrez se retira del fútbol: así lo confirmó el delantero de Junior

Teófilo Gutiérrez se retira del fútbol y ya le puso fecha al final de una carrera que se extendió durante dos décadas . El delantero barranquillero, de 41 años, confirmó que en diciembre de 2026 dejará el fútbol profesional. Su despedida tendrá un capítulo especial el próximo 19 de diciembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario en el que tantas veces fue figura con Junior y con la selección de Colombia. Allí realizará su denominado “último baile”, una celebración con la que cerrará 19 años en el profesionalismo.

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La despedida estará a la altura de la carrera que construyó. Teófilo adelantó que espera reunir unas 65.000 personas y aseguró que “va a ser un show espectacular”. La intención es contar con antiguos compañeros, invitados musicales y representantes de algunos de los equipos que marcaron su vida. Entre los invitados estarán River Plate y jugadores de la selección de Colombia que disputaron el Mundial de Brasil 2014, una generación de la que Teo fue uno de los hombres importantes.

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El anuncio también tuvo un componente personal. El barranquillero explicó que está disfrutando sus últimos meses como profesional y resumió lo que significó el fútbol en su vida: “el fútbol me lo ha dado todo, porque me ha cambiado la vida”. Es el cierre de una historia que comenzó lejos de los grandes escenarios: nacido en La Chinita, en Barranquilla, fue abriéndose camino hasta llegar al profesionalismo con Barranquilla FC en 2006 y posteriormente saltar a Junior, donde comenzó a convertirse en una de las grandes figuras del fútbol colombiano.

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Desde ahí construyó una trayectoria extensa y, por momentos, extraordinaria. Después de sus primeros años en Junior salió al Trabzonspor de Turquía y luego pasó por Racing de Avellaneda y Lanús en Argentina. Volvió brevemente a Junior, jugó en Cruz Azul de México y encontró uno de los puntos más altos de su carrera en River Plate. Más adelante estuvo en Sporting de Portugal y Rosario Central antes de regresar al fútbol colombiano, donde volvió a Junior, fue campeón con Deportivo Cali, pasó por Atlético Bucaramanga y Real Cartagena y, finalmente, regresó al cuadro rojiblanco en 2025 para cerrar el círculo.

Su palmarés ayuda a dimensionar esa carrera. Con la Liga obtenida por Junior en el primer semestre de 2026 llegó a 17 títulos profesionales, entre ellos campeonatos en Turquía, México, Argentina, Portugal y Colombia. Con River conquistó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana y formó parte del equipo campeón de la Libertadores de 2015, además de ganar en Argentina. Con Junior llegó a siete títulos y en junio de este año igualó a Sebastián Viera entre los futbolistas más laureados en la historia del club. En 2014, además, fue elegido por la tradicional encuesta de El País de Uruguay como el mejor futbolista de América.

Sin embargo, una parte esencial de su legado está en la selección de Colombia. Teófilo disputó 52 partidos con el combinado absoluto y convirtió 15 goles. Debutó el 7 de agosto de 2009 contra El Salvador y no necesitó esperar para celebrar: marcó en aquel triunfo 2-1 en Houston. Poco después anotó también frente a Ecuador por las eliminatorias hacia Sudáfrica 2010. Su verdadero auge con la camiseta amarilla, sin embargo, llegó con José Néstor Pékerman y el proceso que devolvió a Colombia a una Copa del Mundo después de 16 años.

En las eliminatorias para Brasil 2014, Teo se convirtió en una pieza fundamental. Marcó seis goles en 11 partidos y se consolidó como socio de Radamel Falcao García en el ataque. Su importancia quedó reflejada en el recordado partido contra Chile en Barranquilla: Colombia perdía 0-3 y Gutiérrez marcó el primer tanto de la remontada antes de que dos penaltis de Falcao completaran el 3-3 que aseguró matemáticamente el regreso de la selección a un Mundial. Aquella clasificación cambió la historia reciente del fútbol colombiano y Teófilo tuvo un papel directo en ella.

La lesión de Falcao antes de Brasil 2014 hizo todavía más grande su responsabilidad. Pékerman le entregó el número nueve y Teófilo respondió desde el estreno: fue titular contra Grecia y marcó el segundo tanto del 3-0 con el que Colombia abrió su participación mundialista. También tuvo presencia durante una campaña histórica en la que la selección ganó sus tres partidos de la fase de grupos, eliminó a Uruguay en octavos y llegó por primera vez hasta los cuartos de final, instancia en la que cayó 2-1 contra Brasil. Sigue siendo una de las actuaciones más importantes de Colombia en una Copa del Mundo.

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Su relación con la camiseta nacional todavía tuvo otro episodio especial. En 2016 fue uno de los jugadores mayores escogidos para reforzar la Selección Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Fue capitán, llevó el número 10 y marcó tres goles durante el torneo, incluidos tantos contra Suecia y Nigeria. Colombia consiguió allí, por primera vez en su historia olímpica, avanzar a los cuartos de final del torneo masculino, antes de ser eliminada por Brasil. Esa actuación incluso le permitió volver a ganarse un espacio posteriormente en las convocatorias de Pékerman para la selección absoluta.

Teófilo se irá, por eso, como mucho más que uno de los grandes ídolos de Junior. Fue goleador, campeón en varios países, figura de River Plate, Rey de América en 2014 y protagonista de una de las generaciones que transformaron la historia de la Selección Colombia. Sus 15 goles con la absoluta, su papel determinante en la eliminatoria hacia Brasil y su presencia como número nueve en aquel inolvidable Mundial forman parte de su legado. El 19 de diciembre Barranquilla tendrá su despedida; será el último acto de un futbolista que, entre talento, goles, títulos y una personalidad inconfundible, marcó una época del fútbol colombiano.

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