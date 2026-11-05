Millonarios no pudo con América de Cali en el estadio El Campín: fotos

1/10 Mateo García y David Mackalister Silva de Millonarios discuten con un jugador de América en un partido en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: Jorge Londoño 2/10 David González saluda a Alberto Gamero antes del partido entre Millonarios y América en el estadio El Campín. Foto: Jorge Londoño 3/10 Sergio Mosquera defiende un balón ante la presencia de Tomás Ángel en el partido entre Millonarios y América en El Campín por la fecha 17 de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Jorge Londoño 4/10 Hinchada de Millonarios durante el partido contra América de Cali en Bogotá por la Liga Betplay 2026-II. Foto: Jorge Londoño 5/10 David Mackalister Silva de Millonarios discute con un jugador de América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: Jorge Londoño 6/10 Hinchas de Millonarios le recuerda al América de Cali su descenso a la segunda división del fútbol colombiano. Foto: Jorge Londoño 7/10 Alberto Miguel Gamero, técnico de Millonarios, da indicaciones en el partido contra América de Cali en El Campín de Bogotá. Foto: Jorge Londoño 8/10 Samuel Martín gana un duelo individual en el partido entre Millonarios y América por la fecha 17 de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Jorge Londoño 9/10 Jugador del América de Cali conduce el balón en un partido contra Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: Jorge Londoño 10/10 Samuel Martín y Mateo García de Millonarios defienden un balón controlado por un jugador del América de Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: Jorge Londoño

Millonarios juega bien, pero sigue sin ganar un partido bisagra o al menos dejando mejores sensaciones a sus hinchas. Anoche, frente a su público, Millos propuso desde el minuto uno, generó varias oportunidades de gol y sometió a su rival, que nunca tuvo una propuesta ofensiva. Sin embargo, los hombres de Gamero no pudieron aprovechar ninguna de esas chances creadas. La más clara de Andrey Estupiñán en el segundo tiempo se fue a las nubes.

En rueda de prensa, el técnico dijo que se fue contento con el rendimiento de sus jugadores, mas no con el resultado. Aunque los nota cada vez más sueltos en el campo de juego, reconoció que les falta convencerse de que son un grupo lo suficientemente fuerte y competitivo para pelear por el campeonato. Por ahora el objetivo es conseguir al menos tres puntos en los dos partidos que quedan para volver a jugar unos cuadrangulares después de un año y medio.

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