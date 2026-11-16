Governors Awards 2026: los mejores looks de la alfombra roja

La actriz Zendaya en un vestido vintage de Giles Deacon de 2007. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
La 17ª edición de los Óscar honoríficos, conocidos como los Premios de los Gobernadores, le rindió homenaje a la actriz Glenn Close. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
La actriz Charlize Theron en Tom Ford. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
El actor Timothee Chalamet apostó por la elegancia clásica. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
Penélope Cruz usó un vestido de Chanel. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
La actriz Florence Pugh lució un vestido Valentino de inspiración sirena. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
La actriz Julianne llevó un estilismo animal print. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
El actor Pedro Pascal apostó por un pantalón con camisa blanca y corbata Chanel. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
La modelo y actriz Cara Delevingne usó un diseño de John Galliano. / Chris Delmas / AFP
Foto: AFP - CHRIS DELMAS
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