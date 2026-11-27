El conjunto embajador viene de conseguir su primera victoria tras golear 4-1 a Bucaramanga en Bogotá. Rodrigo Contreras fue una de las figuras…

La tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II tiene hoy enfrentamientos fundamentales en la lucha por el título. Millonarios recibe a América de Cali este viernes 27 de noviembre, desde las 8:40 p. m., en El Campín. Ambos equipos llegan con cuatro puntos y saben que una victoria podría marcar diferencias importantes cuando apenas se complete la primera mitad de esta fase.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Millonarios, a demostrar contra América para qué está en los cuadrangulares

El conjunto embajador viene de conseguir su primera victoria tras golear 4-1 a Bucaramanga en Bogotá. Rodrigo Contreras fue una de las figuras con un doblete, mientras que Francisco Chaverra y Rodrigo Ureña completaron el marcador. Millonarios había comenzado su participación con un empate sin goles frente a Cali, por lo que ahora buscará aprovechar nuevamente su condición de local.

Mire más: Colombia ya tiene rival para los dieciseisavos en el Mundial Sub-17: así quedó el cuadro

América, por su parte, llega fortalecido después de imponerse 2-1 sobre los azucareros en el clásico vallecaucano. Tomás Ángel anotó los dos goles del conjunto escarlata, que había debutado con un empate frente a Bucaramanga. Los dirigidos por David González ocupan actualmente el primer lugar del Grupo B gracias a la ventaja deportiva obtenida durante la fase regular.

Ese denominado punto invisible es precisamente lo que convierte el enfrentamiento en una oportunidad especialmente importante para Millonarios. Aunque los bogotanos tienen una mejor diferencia de gol, América se quedaría con el cupo a la final si ambos terminan igualados en puntos en el primer lugar. Por eso, una victoria permitiría a los embajadores superar a su rival directo y depender de sus propios resultados.

No se pierda: Sospecha de dopaje sacudió al ciclismo colombiano: Harold Tejada fue suspendido

El otro partido del Grupo B enfrenta a Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, este viernes desde las 6:35 p. m., en Palmira. Ambos tienen un punto y necesitan ganar para mantenerse cerca de los líderes. Una nueva derrota complicaría considerablemente sus posibilidades, especialmente porque después de esta jornada solo quedarán nueve puntos por disputar.

En el Grupo A, Atlético Nacional lidera con cuatro unidades después de derrotar 3-1 a Independiente Medellín en el clásico paisa. Los verdolagas habían empatado sin goles contra Once Caldas en su primera presentación. Santa Fe y Medellín aparecen inmediatamente detrás, con tres puntos cada uno, mientras que Once Caldas cierra la clasificación con una unidad.

Mire, además: CSKA de Moscú negocia por Kevin Viveros: Nacional recibiría parte de la millonaria cifra

El sábado, desde las 7:30 p. m., Santa Fe recibirá a Nacional en El Campín. Los cardenales vienen de golear 3-0 a Once Caldas, y podrían asumir el liderato con una victoria. Nacional, que cuenta con la ventaja deportiva del punto invisible, buscará consolidarse en la primera posición y tomar distancia de sus perseguidores.

La jornada terminará el domingo con Independiente Medellín frente a Once Caldas, a las 6:30 p. m., en el Atanasio Girardot. El equipo poderoso necesita recuperarse de su derrota en el clásico, mientras que los manizaleños están obligados a sumar para no quedar rezagados.

La tercera fecha marcará el cierre de la primera vuelta de los cuadrangulares. En la cuarta jornada se repetirán los enfrentamientos, pero con las localías invertidas. Con cuatro partidos todavía por disputar, contando los de esta jornada, la clasificación sigue abierta, aunque los resultados de este fin de semana podrían empezar a separar a los verdaderos aspirantes al título.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador