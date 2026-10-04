Alberto Gamero dio la cara tras la eliminación de Millonarios: "Hicimos el ridículo"

La eliminación de Millonarios de la Copa BetPlay dejó uno de los golpes más fuertes del año para el cuadro azul. El equipo dirigido por Alberto Gamero quedó por fuera en los octavos de final después de empatar 1-1 contra Barranquilla FC, conjunto de la segunda división, y perder 5-4 en la definición por penaltis en el estadio Romelio Martínez. El equipo atlanticense, que ya había eliminado a Junior por la misma vía, volvió a derribar a uno de los grandes del fútbol colombiano.

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El partido empezó de la peor manera para Millonarios. Apenas transcurrían los primeros minutos cuando el árbitro Alejandro Moncada sancionó una supuesta mano de Sebastián Del Castillo dentro del área. Las repeticiones mostraron que el balón parecía impactar en el pecho del defensor, pero la jugada no pudo ser revisada porque esta fase de la Copa BetPlay no cuenta con VAR. Mohamed Bolívar tomó la pelota y, al minuto seis, convirtió el penalti con el que Barranquilla FC se puso 1-0.

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Millonarios reaccionó y encontró la igualdad al minuto 22. Sebastián Guerra, arquero del conjunto local, calculó mal una salida para despejar con los puños y dejó la pelota servida dentro del área. David Mackalister Silva apareció atento y, de cabeza, marcó el 1-1. El gol parecía devolverle el control al favorito de la serie, pero el equipo bogotano nunca logró imponer una superioridad sostenida sobre su rival.

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📸 ¡@BarranquillaFC 𝘀𝗲 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘀𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘇𝗼́ 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗖𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲! 👏



Resultado del partido: BAR 1 – 1 MIL

Penales: (5 -4)#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/bAPk2FlLSz — DIMAYOR (@Dimayor) October 4, 2026

Así fue la eliminación de Millonarios contra Barranquilla FC

Las oportunidades más claras para Millonarios llegaron después del descanso. Guerra evitó un remate de Leonardo Castro y, prácticamente en la continuación de esa acción, Daniel Ruiz estrelló un disparo contra el travesaño. Barranquilla también tuvo aproximaciones y consiguió mantener el partido abierto mientras el equipo de Gamero acumulaba posesión, pero carecía de claridad en el último tercio.

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El cuadro azul tuvo una última posibilidad para evitar los penaltis en el tiempo de adición. Leonardo Castro conectó de cabeza un centro dentro del área y la pelota volvió a estrellarse contra el horizontal. El 1-1 no se modificó y la clasificación quedó entregada a una tanda en la que Barranquilla ya había demostrado su capacidad: en la ronda anterior había eliminado desde los doce pasos a Junior.

Finaliza la serie de penales.



Penal marcado de Barranquilla FC.



🔴 BAR ⚽️⚽️⚽️⚽️❌⚽️

Ⓜ️ MFC ⚽️⚽️❌⚽️⚽️❌ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 4, 2026

Los penaltis que sentenciaron la eliminación de Millonarios

La definición comenzó pareja. Por Millonarios marcaron Sebastián Valencia y Leonardo Castro, mientras Darwin Torres y Jhon Cortés convirtieron para Barranquilla. El primer quiebre llegó en el tercer cobro azul: Sergio Mosquera remató y Sebastián Guerra detuvo su lanzamiento. Jhoiner Lozano aprovechó inmediatamente la ventaja y puso arriba al equipo local. Después anotaron Andrey Estupiñán para Millonarios y Diego Mendoza para Barranquilla.

La tanda parecía quedar sentenciada cuando Francisco Chaverra convirtió el cuarto penalti de Millonarios y Guerra caminó hacia el punto blanco con la posibilidad de cerrar la serie. El arquero intentó picar la pelota, pero Javier Burrai permaneció de pie y detuvo el lanzamiento. El marcador volvió a quedar empatado, 4-4, y la definición entró en muerte súbita. Allí apareció nuevamente Guerra, esta vez en su función natural: adivinó el cobro de Carlos Darwin Quintero y detuvo el sexto lanzamiento de Millonarios. Neymar Uribe convirtió enseguida para establecer el 5-4 definitivo y desatar la celebración barranquillera.

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La eliminación de Millonarios adquirió todavía más dimensión por el contexto. Barranquilla FC compite en el Torneo BetPlay y llegó a los octavos después de sacar a Junior, también en una definición por penaltis. Contra los azules volvió a sobrevivir a un rival con mayor nómina y experiencia y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a América de Cali.

Gamero no intentó esconder la magnitud del golpe. “Hoy todos hicimos el ridículo”, reconoció el técnico, quien pidió disculpas a la hinchada y a la directiva, pero al mismo tiempo descartó utilizar el polémico penalti del primer tiempo como explicación para la derrota. “Que lo botamos, que no lo botamos, que no fue penalti… No señor, hoy Barranquilla hizo algo mejor que nosotros”, aseguró. También negó que hubiese existido exceso de confianza y recordó que utilizó la que considera su formación titular precisamente porque conocía el antecedente de Barranquilla contra Junior.

El entrenador fue todavía más duro al evaluar la actuación colectiva. “Estoy avergonzado con nuestra afición”, afirmó, y reconoció que el equipo se alejó de la idea que pretende construir: vio a un Millonarios partido, preocupado por atacar y con dificultades para mantener el equilibrio. Gamero evitó utilizar la palabra “fracaso”, pero admitió que quedar eliminado fue “un error grande” y que la Copa representaba el camino más corto hacia una final.

La eliminación de Millonarios deja ahora toda la presión sobre la Liga BetPlay. Ya sin Copa, el cuadro embajador perdió una de sus posibilidades de pelear por un título y tendrá que concentrar sus esfuerzos en el campeonato. “Esta página, amarga, hay que pasarla. Tendremos que ir por la Liga, no nos queda otra”, resumió Gamero. Para Barranquilla FC, en cambio, la noche confirmó una condición inesperada de matagigantes: primero cayó Junior y ahora Millonarios. El siguiente desafío será América de Cali.

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