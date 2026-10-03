Volviendo al ganador de la carrera, Piganzoli se convirtió en el primer ciclista local en ganar el…

El ciclista italiano Davide Piganzoli , del equipo Visma, fue el ganador del Giro de Emilia , este sábado 3 de octubre de 2026. Después de cuatro horas, 33 minutos y 19 segundos, Thomas Pidcock acompañó al italiano en el podio (segundo lugar), seguido de Oscar Onley , quien se quedó con la tercera casilla. Sin embargo, el gran protagonista de la jornada fue el colombiano Nairo Quintana, quien se despidió del ciclismo profesional tras 17 temporadas.

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Nairo Quintana se despidió de la bicicleta en el Giro de Emilia 2026: así fue la carrera

Volviendo al ganador de la carrera, Piganzoli se convirtió en el primer ciclista local en ganar el Giro de Emilia en los últimos ocho años. El más reciente hasta ahora había sido Alessandro de Marchi, quien obtuvo la victoria en 2018. El último vencedor había sido el mexicano Isaac del Toro en 2025. Además, el actual campeón de la Vuelta a España, el español Enric Mas, también cuenta con esta carrera en su palmarés, ganándola en la edición de 2022.

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Nairo Quintana y una carrera muy especial

A pesar de no haberse despedido con una victoria más, la número 54 en su trayectoria, Quintana se fue con un reconocimiento todavía más importante: el de sus colegas, quienes le hicieron una calle de honor para despedir a uno de los mejores ciclistas y escaladores en la historia de Colombia y el mundo.

Los 197,9 kilómetros entre Ferrara y Bolonia quedarán en la historia como los últimos testigos en la carrera de Nairo, quien cruzó la línea de meta con una sonrisa decorándole el rostro. Uno al que lo embargaba la alegría cada vez que recibía un reconocimiento verbal por sus años dedicados al deporte.

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¡LA LEYENDA DICE ADIÓS!



Acá las postales de Nairo Quintana, minutos antes de correr el Giro de Emilia 2026, su última carrera como ciclista profesional.



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El último Giro de Emilia de Nairo Quintana

Respecto al transcurso de la carrera en Italia, Davide Piganzoli marcó el ritmo en los 20 kilómetros finales. Los siguió el estadounidense Brandon McNulty, quien estrenó el maillot arcoíris que conquistó en el Mundial de Ciclismo de Montreal. Todos en busca de separarse del grupo y emprender el viaje hacia la victoria.

Ya con la meta en la punta de la rueda, el grupo que atacaba se fue reduciendo hasta perfilar a los verdaderos favoritos a llevarse la carrera. A menos de 10 kilómetros de la meta, Matteo Jorgenson, Ben Healy y Oscar Onley tomaron la delantera. Sin embargo, Pidcock y Piganzoli lograron igualarles el ritmo.

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¿De qué terminó Nairo Quintana su última carrera?

Pese a los intentos de Pidcock y Onley por responderle a Davide Piganzoli, a tres kilómetros del final, el italiano atacó y ganó una ventaja suficiente para llevarse el Giro de Emilia 2026. Fuera del podio quedó el campeón del mundo McNulty, en la décima posición. Es la primera victoria de Italia en ocho años.

Respecto a los colombianos en competencia, Juan Felipe Rodríguez fue el mejor de todos, llegando en el puesto 31 a más de tres minutos del ganador. Nairo Quintana, el consentido del día, terminó en la casilla 48. Y Einer se quedó con la casilla 50. Lastimosamente, Sergio Higuita y Harold Tejada se tuvieron que retirar de la carrera.

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¡El pelotón homenajea a Nairo Quintana en su despedida! El ciclista colombiano cuelga hoy sábado 3 de octubre la bicicleta de forma oficial en el Giro de Emilia, poniendo fin a una exitosa carrera deportiva de 17 temporadas en la élite del ciclismo mundial.🚴‍♂️🇨🇴😊🫶 pic.twitter.com/rrqWGsajZc — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) October 3, 2026

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