Juan Guillermo Cuadrado, ¿por qué no debutará este fin de semana con Millonarios?

"Fui expulsado en la Copa de Italia, fue roja directa y voy a tener que esperar dos fechas para debutar", explicó Cuadrado en la sede de Millos. Así las cosas, tal parece que Juan Guillermo no podrá hacer parte de la lista de convocados para…

Juan Guillermo Cuadrado deberá cumplir dos fechas de sanción antes de jugar sus primeros minutos con Millonarios. El mundialista con la selección de Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018 así lo confirmó en la rueda de prensa de presentación con su nuevo club este miércoles 16 de septiembre de 2026.

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"Fui expulsado en la Copa de Italia, fue roja directa y voy a tener que esperar dos fechas para debutar", explicó Cuadrado en la sede de Millos. Así las cosas, tal parece que Juan Guillermo no podrá hacer parte de la lista de convocados para enfrentar el sábado 19 de septiembre a Boyacá Chicó en El Campín.

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¿Por qué fue expulsado Juan Guillermo Cuadrado en Italia?

De acuerdo con los registros en el fútbol italiano, el jugador de 28 años fue expulsado el 25 de septiembre de 2025 en el juego de 16avos de final de la copa. Tal parece que la roja fue mostrada al colombiano por una agresión al árbitro, un tipo de infracción que trasciende ligas, países y hasta continentes.

Con este panorama, Millonarios ya se encuentra haciendo las gestiones pertinentes para que el futbolista antioqueño cumpla su sanción en la Copa Betplay. Sin embargo, el cuadro albiazul todavía no ha recibido una respuesta concreta de parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Le contamos: Así fue el primer entrenamiento de Cuadrado con Millonarios: video

¿Cuándo debutará Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?

Es casi un hecho que el multicampeón con la Juventus de Turín no jugará contra Boyacá Chicó por la undécima fecha de la Liga Betplay 2026-II. Incluso cumpliendo parte de su sanción en este partido, todavía le quedaría un duelo por perderse. No obstante, Millos trabaja para que ese encuentro sea en copa.

De lograrlo, Juan Guillermo Cuadrado volvería a jugar un partido del fútbol profesional colombiano (FPC) tras 17 años en Europa en el marco de un clásico de Colombia, pues Millonarios visitará a Atlético Nacional (con James Rodríguez a bordo) el 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

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Clubes en la carrera de Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado debutó como profesional de la mano de Deportivo Independiente Medellín en 2008. Permaneció un año y medio en la capital antioqueña hasta que Udinese pagó casi tres millones de euros por él. Pasó por Lecce y Fiorentina antes de dar el salto a la Premier League de Inglaterra en 2015 con Chelsea.

No obstante, con el equipo de Londres no tuvo muchos minutos, así que fue cedido a la Juventus. En Turín encontró su lugar en el mundo y permaneció allí ocho temporadas, acumulando la mayoría de sus títulos. Estuvo un año en el Inter de Milán, Atalanta y Pisa, hasta que finalmente volvió al fútbol colombiano.

Ahora, con Millonarios, Juan Guillermo intentará seguir sintiendo la chispa de la pasión y las ganas de ganar. Especialmente en un club que más allá de su obligación de siempre aspirar al título, completa una sequía de más de tres años sin campeonatos de liga, el último justamente con Alberto Miguel Gamero.

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