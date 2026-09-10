Millonarios también calienta el mercado: Juan Guillermo Cuadrado suena para el embajador

El fútbol colombiano vive un jueves frenético. Mientras en Medellín crece la versión de que James Rodríguez está cerca de convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional , en Bogotá apareció otro nombre de enorme peso: Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios. Varios periodistas aseguran que la operación está avanzada e incluso algunas versiones dan como un hecho que el histórico jugador de la selección de Colombia vestirá de azul.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Mire más: Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt, en vivo: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en Champions

Guillermo Arango fue uno de los primeros en informar que Cuadrado, de 38 años, está en conversaciones con Millonarios para incorporarse como agente libre. Según el periodista, la negociación está en curso, aunque inicialmente advirtió que no era sencilla. Poco después, Mariano Olsen aseguró que el acuerdo estaba cerca y que únicamente “faltan detalles”. César Augusto Londoño y Steven Arce, en el Pulso del Fútbol, fueron más allá y señalaron que el conjunto embajador ya tiene todo acordado para fichar al futbolista. Hay que recordar que Caracol Radio tiene dirigentes cercanos a la directiva del cuadro embajador.

Publicidad

Juan Guillermo cuadrado tiene todo acordado (a falta de firma) para ser nuevo jugador de Millonarios. #ElPulsoDelFutbol — Steven Arce (@stevenarce) September 10, 2026

La eventual contratación representaría uno de los movimientos más importantes del mercado reciente en el fútbol colombiano. Cuadrado llegaría después de construir prácticamente toda su carrera en Europa y con una hoja de vida difícil de igualar en la Liga BetPlay. Más allá de las dudas que pueda generar su actualidad física, se trata de un futbolista que durante más de una década compitió en algunos de los clubes más importantes del continente.

Su recorrido internacional empezó después de surgir en Independiente Medellín. En 2009 dio el salto a Italia para jugar con Udinese y posteriormente pasó por Lecce antes de explotar definitivamente con Fiorentina. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para actuar por toda la banda derecha lo convirtieron entonces en uno de los futbolistas colombianos más cotizados de Europa.

Ese rendimiento lo llevó al Chelsea en 2015, aunque su experiencia en Inglaterra fue corta. Juventus apareció después como el lugar en el que Cuadrado alcanzaría la mayor estabilidad de su carrera. En Turín permaneció durante ocho temporadas, ganó múltiples títulos de la Serie A y la Copa Italia y disputó la final de la Liga de Campeones de 2017. Con el paso de los años transformó incluso su juego: pasó de ser un extremo desequilibrante a desempeñarse también como carrilero y lateral derecho.

Mire, además: ¿James Rodríguez llegará a Atlético Nacional? Suena muy fuerte el rumor en Medellín

Después de cerrar su ciclo con Juventus, Cuadrado continuó en la élite italiana. Pasó por Inter de Milán y posteriormente por Atalanta, aunque sus últimos años estuvieron marcados por una realidad diferente a la de sus mejores temporadas. Las lesiones comenzaron a quitarle continuidad, acumuló periodos largos sin competencia y dejó de tener el protagonismo que durante años había sostenido en Europa. Esa situación representa la principal incógnita alrededor de su eventual llegada a Millonarios.

Millonarios y el ejemplo reciente de Falcao García

El conjunto embajador, sin embargo, ya conoce lo que significa apostar por el regreso de una leyenda de la selección de Colombia. El antecedente inmediato es Radamel Falcao García, cuya llegada produjo una enorme expectativa y un impacto mediático pocas veces visto en el fútbol nacional. El experimento, al menos desde los resultados deportivos, no terminó respondiendo completamente a lo esperado y dejó claro que el nombre y la trayectoria no garantizan por sí solos el éxito dentro de la cancha.

Cuadrado representaría una nueva oportunidad para realizar una apuesta de ese calibre. Su edad, el historial reciente de lesiones y la falta de continuidad obligan a moderar las expectativas sobre el jugador que podría encontrarse Millonarios. Sin embargo, si consigue recuperar una buena condición física, su experiencia, calidad técnica y conocimiento competitivo lo convierten en un refuerzo de primer nivel para el contexto de la Liga BetPlay.

Mire, también: Harold Tejada volvió a meterse al top-10 de la general tras la crono en La Vuelta

Además, su posible regreso tendría un componente simbólico importante. Cuadrado dejó Colombia cuando apenas comenzaba a construir su carrera y regresaría después de convertirse en uno de los jugadores más importantes de la generación que llevó a la selección a los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Su contratación supondría otro nombre de enorme recorrido internacional de vuelta en una liga que durante los últimos años ha conseguido repatriar a varias de sus figuras.

Todo ocurre, además, en una jornada especialmente agitada. Mientras Millonarios intenta cerrar a Cuadrado, Atlético Nacional negocia la posibilidad de incorporar a James Rodríguez, quien también está libre y tendría un acuerdo verbal con el conjunto verdolaga según diferentes versiones periodísticas. Dos referentes de una de las generaciones más importantes de la selección podrían regresar simultáneamente al país. Todavía faltan los anuncios oficiales, pero el mercado colombiano entró en ebullición: James podría vestirse de verde y Cuadrado, de azul.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador