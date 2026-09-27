Terminaron los Juegos Suramericanos 2026: así quedó el medallero final

Colombia cerró los Juegos Suramericanos de Santa Fe con 192 medallas y el tercer lugar del medallero general, un balance que dejó a la delegación nacional con 69 oros, 61 platas y 62 bronces. Más allá de la cifra, la participación tuvo un dato que dimensiona su alcance: el país logró subir al podio en 27 de los 32 deportes en los que compitió y terminó como la mejor delegación en nueve disciplinas.

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Brasil dominó el medallero con 122 oros, 107 platas y 83 bronces, para un total de 312 preseas, mientras Argentina ocupó el segundo lugar con 81 títulos, 87 platas y 125 bronces. Colombia completó el podio por delante de Chile, que sumó 49 oros, y Venezuela, que terminó con 48. La lucha con los argentinos por el segundo puesto se mantuvo durante buena parte de las competencias, pero la delegación local terminó ampliando la diferencia en las jornadas finales.

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El ciclismo de pista fue una de las grandes fortalezas nacionales. Colombia terminó esa disciplina con nueve oros, dos platas y un bronce, para 12 medallas, y encontró en Stefany Cuadrado a su principal figura. La joven ciclista consiguió cuatro títulos y fue la deportista colombiana con más medallas de oro en Santa Fe. Lina Hernández también tuvo una actuación sobresaliente, con tres oros y una plata.

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Otra de las grandes historias de la delegación estuvo en la gimnasia artística. Ángel Barajas ganó tres medallas de oro y dos de plata, para convertirse en el colombiano con más preseas individuales, cinco en total. Su rendimiento, acompañado por las actuaciones de Thomas Mejía, Santiago Parra y Diego Giraldo, permitió que Colombia terminara al frente de la disciplina y reforzó las expectativas alrededor de este grupo en el camino hacia el próximo ciclo olímpico.

El tiro con arco también tuvo dominio colombiano, especialmente en la modalidad de compuesto. Sara López y Pablo Gómez conquistaron tres oros cada uno, con triunfos en las pruebas individuales, por equipos y equipos mixtos. En total, Colombia ganó 13 de las 30 medallas entregadas en el deporte y se quedó con siete de los diez títulos disponibles, una de las actuaciones colectivas más contundentes de toda la delegación.

En el atletismo, Colombia encontró otra fuente importante de medallas. La disciplina terminó con ocho oros, cinco platas y siete bronces, para un total de 20 preseas, la mayor cantidad entre los cinco deportes más productivos del país. Ronald Longa fue una de sus grandes figuras al ganar los 100 y 200 metros, además del relevo 4×100 masculino, confirmándose como uno de los nombres propios de la participación nacional.

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También hubo registros históricos. El relevo femenino de 4×100 metros, integrado por Danna Banquez, Marleth Ospino, Angélica Gamboa y María Maturana, estableció récord suramericano con un tiempo de 44,36 segundos. A esa lista se sumaron nuevas marcas nacionales de César Herrera en la media maratón marcha, Samuel Mosquera en los 400 metros vallas, Luna Brigitte Pabón en salto con pértiga y Laura Melo en los 200 metros combinados de natación.

El patinaje de velocidad volvió a demostrar su peso en el deporte colombiano con ocho oros, cuatro platas y dos bronces, para 14 medallas. También fueron determinantes el levantamiento de pesas, los clavados, el BMX Racing, el bowling y el squash. En total, Colombia terminó en el primer lugar de nueve deportes: tiro con arco, pesas, clavados, ciclismo de pista, BMX Racing, patinaje de velocidad, gimnasia artística, bowling y squash.

Entre los nombres propios del balance final sobresalieron Cuadrado, Barajas, Hernández, Longa, López y Gómez. La ciclista encabezó la lista con cuatro títulos; Barajas sumó tres oros y dos platas; Hernández consiguió tres oros y una plata; y Longa, López y Gómez terminaron también con tres campeonatos cada uno. Sus actuaciones simbolizaron una delegación que combinó figuras consolidadas con atletas jóvenes que empiezan a proyectarse hacia retos mayores.

Así terminó para Colombia una edición de los Juegos Suramericanos que dejó un tercer lugar, 192 medallas y presencia en el podio de casi todas las disciplinas disputadas. El balance sirve ahora como punto de partida para el siguiente gran objetivo del ciclo continental: los Juegos Panamericanos de Lima 2027, una escala fundamental antes de Los Ángeles 2028 y otra oportunidad para medir cuánto puede crecer esta generación del deporte colombiano.

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