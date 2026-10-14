"Sencia incumple": presidente de Dimayor cargó contra administrador de El Campín

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, responsabilizó a Sencia por las condiciones de la cancha y denunció que los conciertos están teniendo prioridad sobre el fútbol en El Campín. En una entrevista concedida este miércoles a Caracol Radio, en el programa 6AM W, el dirigente cuestionó la administración del estadio, aseguró que los compromisos contractuales no se están cumpliendo y advirtió sobre las consecuencias económicas y deportivas de la situación. Sus declaraciones llegaron después del aplazamiento del partido entre Millonarios…

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, responsabilizó a Sencia por las condiciones de la cancha y denunció que los conciertos están teniendo prioridad sobre el fútbol en El Campín. En una entrevista concedida este miércoles a Caracol Radio, en el programa 6AM W, el dirigente cuestionó la administración del estadio, aseguró que los compromisos contractuales no se están cumpliendo y advirtió sobre las consecuencias económicas y deportivas de la situación. Sus declaraciones llegaron después del aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas, que debía disputarse el martes 13 de octubre y que no pudo comenzar por el mal estado de la gramilla.

“Lamentable lo que sucedió, pero esto ya viene sucediendo desde años, no es la primera vez. Desafortunadamente, quien está hoy a cargo del estadio (Sencia) ha incumplido con las condiciones que tiene en la entrega del escenario. Aunque se puede preparar para eventos culturales, debe tener unas condiciones mínimas”, aseguró Zuluaga, quien cuestionó que la empresa concesionaria no haya garantizado un terreno apto para disputar partidos profesionales.

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¿Qué está pasando con la grama de El Campín?

La crisis de El Campín se agravó después de los conciertos de BTS, realizados a comienzos de octubre, que obligaron a intervenir la superficie del escenario. Sencia adelantó trabajos para instalar una nueva capa de césped y había asegurado que el campo estaría disponible para el regreso del fútbol. Sin embargo, la grama no logró adherirse adecuadamente al suelo y comenzó a levantarse, una situación que quedó en evidencia durante la inspección previa al encuentro entre Millonarios y Once Caldas. El problema no era solamente estético: la falta de estabilidad de la superficie representaba un riesgo para la integridad física de los futbolistas.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… pic.twitter.com/NGMYlvfCk7 — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

“Estuvimos pendientes de toda la instalación, pero la gramilla fue tapada por una recomendación técnica. Observamos anomalías desde el momento de la instalación, pero los agrónomos nos decían que tranquilos que eso pegaba, que se podía jugar. Desafortunadamente, cuando se quitó la capa que protegía la gramilla, el árbitro entró para hacer la inspección y nos comunica a nosotros, se tomaron los videos y se toma la decisión. Comunicarlo antes era imposible”, explicó el presidente de la Dimayor sobre los procedimientos que antecedieron al aplazamiento.

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“Quien suspendió el partido fue la DIMAYOR porque vimos que no se podía jugar. Estuvimos pendientes todo el tiempo, pero la falta de claridad de parte de Sencia no permitió que se supiera antes”, agregó Zuluaga, quien defendió la actuación del organismo frente a los cuestionamientos por haber tomado la decisión cuando los aficionados ya se encontraban en las tribunas y los equipos estaban preparados para disputar el compromiso.

“La DIMAYOR es la que está asumiendo todos los gastos, pero lo peor no es eso. Lo peor es que la gente en un día lluvioso vaya al estadio, que Millonarios con una gran hinchada abonada tenía derecho a disfrutar del escenario… pero al destapar la gramilla con la revisión final encontramos este tipo de situaciones que eran inaceptables”, sostuvo el dirigente, que también lamentó las consecuencias de la situación para los clubes, sus seguidores y la organización del campeonato.

“Ya hablamos con los presidentes. Haremos inspección en la mañana y la tarde del miércoles, lo mismo el jueves en la mañana. Dependiendo de lo que veamos, tomaremos la decisión, pero lo que vimos es que hay es un tapete, la gramilla no está pegada con el suelo. Así es imposible hacer un partido de fútbol”, explicó Zuluaga, quien insistió en que no existen garantías para reanudar inmediatamente la actividad deportiva en el escenario.

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La incertidumbre también afecta a Independiente Santa Fe, cuyo encuentro frente a Jaguares estaba programado inicialmente para este miércoles 14 de octubre. La Dimayor lo trasladó al jueves 15, a las 8:05 p. m., por las dificultades de seguridad derivadas de las manifestaciones convocadas en Bogotá. Sin embargo, las condiciones del terreno ponen en duda esa nueva programación. Mientras tanto, los equipos capitalinos enfrentan dificultades para encontrar alternativas que puedan recibir a sus aficionados sin comprometer el desarrollo del campeonato.

El Campín: los conciertos, el contrato y las denuncias contra Sencia

“No es la primera vez que la grama no responde por el mal uso que ha tenido. Ya fue la tapa, porque lo advertimos con tiempo y lo discutimos con el PMU frente a la imposibilidad de hacer los partidos. Lo peor es que faltan siete conciertos de acá a diciembre y en plenas finales también tienen programado a Karol G en el mismo escenario”, aseguró el presidente de la Dimayor. Su preocupación apunta a la coincidencia entre los espectáculos musicales previstos para los próximos meses y la fase decisiva del campeonato colombiano, cuando Millonarios y Santa Fe podrían necesitar el estadio para disputar compromisos determinantes.

Así luce el estadio El Campin. Foto: Jorge Londoño

“Hay un privilegio de los estadios de fútbol para el fútbol y así debe ser. Si hay periodos en los que se pueden hacer algunos conciertos, pues se puede utilizar. Acá se está haciendo al contrario: se privilegian los conciertos y no los partidos de fútbol. El contrato tiene unas normas de cumplimiento. Vale la pena decir que este contrato duplicó los costos para los equipos. Los estadios no nos los prestan gratis, son alquilados y hay unas condiciones por las que debemos pagar. Antes, en El Campín anterior, teníamos derecho al uso de la cafetería de parte del club y lógicamente mejoraba los ingresos de nosotros como arrendatarios; ya no, ahora entregan el estadio, menos la cafetería, menos un número superior a mil boletas de palcos que Sencia se reserva y además debemos contratar los servicios que tiene Sencia de logística y seguridad. Los costos se incrementaron tremendamente y además no cumplen con los requisitos mínimos de tener una cancha decente para jugar al fútbol”.

Las denuncias de Zuluaga contrastan con las garantías que había ofrecido la administración del estadio. El pasado 8 de octubre, Edgar Cardona, gerente de operaciones de Sencia, explicó en una entrevista con Caracol Radio que el proceso de instalación de la gramilla avanzaba según lo previsto y que el terreno estaría en condiciones para recibir los partidos. Tras el aplazamiento, Sencia defendió su procedimiento y aseguró, en declaraciones recogidas por Infobae, que la cancha cumplía los parámetros técnicos necesarios para jugar. La empresa consideró subjetiva la decisión de impedir el encuentro, una posición contraria a la evaluación que hizo la Dimayor.

“Sencia debería indemnizar y eso dice el contrato. Nos dijeron que se jugara el partido en Techo, pero ellos también pretender hacer espectáculos en Techo. Afortunadamente no lo han logrado por lo que hemos interpuesto”, señaló Zuluaga, quien dejó abierta la posibilidad de reclamar compensaciones por los perjuicios ocasionados y cuestionó la intención de extender la realización de eventos culturales a otros escenarios utilizados habitualmente para el fútbol.

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“Es muy difícil que la alternativa sea otro estadio por el número de hinchas. La única es que El Campín esté dispuesto para el fútbol, pero desafortunadamente no lo está. La gramilla no está en buenas condiciones porque están es experimentando y dan por hechos que los suelos van a responder. Pero fíjese en el tema climático, la gramilla que necesita de requisitos mínimos… No han cumplido con lo establecido”, agregó el presidente de la Dimayor, quien considera que las intervenciones sobre la superficie no han tenido en cuenta las exigencias deportivas ni las condiciones climáticas de Bogotá.

Las repercusiones también llegaron a la Alcaldía de Bogotá. Carlos Fernando Galán solicitó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso por posible incumplimiento contractual de Sencia, al considerar inaceptables las condiciones de la gramilla. El mandatario recordó que el concesionario tiene la obligación de garantizar un campo apto para la práctica del fútbol. La controversia abre así otro frente sobre la administración del principal escenario deportivo de la capital, sus compromisos con los clubes y las responsabilidades que podrían derivarse de los partidos aplazados.

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Por ahora, el futuro inmediato del fútbol en El Campín dependerá de las nuevas inspecciones y de las garantías que puedan ofrecer los responsables del mantenimiento de la cancha. La crisis no se limita al aplazamiento de un partido: pone en discusión la convivencia entre espectáculos culturales y deportivos, el incremento de los costos para los clubes y las obligaciones de una concesión que administra uno de los escenarios más importantes del país. Las declaraciones de Carlos Mario Zuluaga reflejan una confrontación que podría intensificarse si la gramilla no mejora y los próximos conciertos vuelven a interferir con el calendario del fútbol colombiano.

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