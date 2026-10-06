Incluso, Torres se estaba saludando con unos hinchas, diciéndoles que de su parte…

Durante el partido entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, Daniel Torres fue agredido por un hincha poderoso cuando salía del campo de juego. El mediocampista de 36 años recibió un golpe con una moneda en la parte superior de su nariz, lanzada desde la tribuna del estadio Metropolitano de Itagüí. El jugador del León, al sentir el golpe, inmediatamente se tomó la nariz y tuvo que ser atendido por los médicos visitantes por un sangrado en la zona.

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Incluso, Torres se estaba saludando con unos hinchas, diciéndoles que de su parte todo estaba bien, aplaudiéndoles. Sin embargo, tras la agresión, el futbolista bogotano se acercó al cuarto juez buscando una sanción a semejante golpe en la nariz. Vale la pena recordar que Daniel Torres tuvo dos pasos por Independiente Medellín. Uno de 2015 a 2016 y el otro de 2022 a 2023. En el primero salió campeón de la Liga Águila 2026-II y en el segundo perdió la final.

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¡VERGÜENZA!

Daniel Torres, jugador de Independiente Santa Fe, fue agredido por un aficionado del Medellín en Itagüí, cuando era sustituido y se acercaba a aplaudir a la hinchada local.

Vídeo: @CamiloOrtiz_ok pic.twitter.com/inS7x1MbeU — más+deportes (@webmasdeportes) October 6, 2026

Esto dijo Daniel Torres tras la agresión

"Fui bastante ingenuo. Mi intención era expresar el cariño que le tengo a Medellín más allá de los insultos que había podido recibir al momento de salir y creo que igual fue algo a lo que correspondieron algunos. Tuvo buena puntería, pero fue una sola persona. Esto no cambia mi concepto de la hinchada".

Adicionalmente, Torres, ya con un vendaje en medio de las cejas, dejó claro que más allá de la sangre, no fue una herida de consideración. El golpe con la superficie rugosa y metálica de la moneda lo "abrió", pero seguramente estará disponible para Pablo Repetto en el próximo compromiso de Santa Fe.

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🚨 Daniel Torres habló sobre el incómodo momento que vivio cuando fue sustituido.



“Tiene buena puntería” mencionó. pic.twitter.com/Qayx6gGZih — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) October 6, 2026

Daniel Torres, referente de Independiente Santa Fe

Tras su vuelta en 2024 al equipo cardenal, luego de malograr su penal en la tanda del segundo semestre del año anterior que dio como campeón a Atlético Junior sobre Independiente Medellín, Torres comenzó un proceso para volver a ser campeón con Santa Fe, club con el que debutó profesionalmente en 2008.

Incluso durante esa primera etapa con el cuadro santafereño, el mediocampista ganó cinco títulos en seis años. Lo más destacable sin lugar a dudas fue la ansiada séptima estrella en 2012-I frente a Deportivo Pasto. Un logro que volvió a repetir en 2025-I, precisamente contra Deportivo Independiente Medellín.

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¿Cuándo vuelve a jugar Daniel Torres con Santa Fe?

Superado el impasse de la moneda, uno de los capitanes cardenales hará parte del equipo que enfrentará a Fortaleza el próximo domingo 11 de octubre de 2026 (2:00 p. m.) en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Un duelo clave por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Betplay 2026.

Respecto a la liga, Independiente Santa Fe enfrentará el próximo miércoles 14 de octubre (6:30 p. m.) a Jaguares de Córdoba, el colero del campeonato. Por eso se espera que Santa Fe se imponga en Bogotá, frente a su público, a una escuadra que lucha fecha a fecha por mantenerse en la primera categoría.

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⏱️90+6’ ¡Finaaaal en Itagüí 🦁! El León se queda con los tres puntos de la Fecha 13 ⚽️



Ind. Medellín 0-1 Santa Fe 🇮🇩#VamosSantaFe pic.twitter.com/JdLWJjZFoB — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 6, 2026

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