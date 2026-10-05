Por su parte, Atlético Bucaramanga, con los mismos partidos que Atlético Junior, escaló…

Junior de Barranquilla está casi eliminado de la Liga Betplay 2026-II. Una nueva derrota, la sexta en el campeonato, esta vez frente a Atlético Bucaramanga, dejó al equipo dirigido por Sebastián Viera en una situación muy complicada, aun cuando el Tiburón todavía tiene ocho partidos por delante en el torneo. Con apenas nueve puntos en 11 cotejos, Junior ocupa la casilla número 17 de la tabla de posiciones a 10 unidades del último cupo a los cuadrangulares.

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Junior cayó 3-1 frente a Bucaramanga y quedó al borde de la eliminación en la Liga Betplay

Por su parte, Atlético Bucaramanga, con los mismos partidos que Atlético Junior, escaló hasta el tercer lugar gracias a sus 23 puntos. El conjunto leopardo se posicionó por encima de Atlético Nacional (cuarto) y Millonarios (quinto) y a tan solo un punto de los dos primeros lugares, América y Cali, respectivamente. Bajo ese contexto, tan solo dos victorias más separan al club santandereano de asegurar un lugar en las finales con vísperas de la estrella de Navidad.

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Primero tiempo de Junior

Muy temprano en el partido, al minuto siete, Pablo Ortiz, con un gol en contra, puso en ventaja a Atlético Bucaramanga. Sin embargo, sobre el 22′ Bucaramanga perdió a un jugador cuando José García vio la tarjeta roja. El efecto en el juego fue inmediato, pues tan solo tres minutos después Junior igualó el partido.

Lo logró a través de Luis Fernando Muriel, quien anotó desde los 11 pasos. Aun bajo ese panorama tan sobrio para el club local, en un lapso de cuatro minutos el Leopardo anotó dos veces para poner el partido 3-1. Fredy Hineztroza (33′) y Emerson Batalla (37′) fueron los encargados de ampliar el marcador.

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Segundo tiempo de Junior

Durante la segunda mitad, aunque Junior de Barranquilla intentó recortar distancias, con las herramientas que tenía, nada pudo hacer para inquietar a Bucaramanga. Incluso el cuadro local gozó de varias oportunidades para poner tierra de por medio en el marcador y firmar una goleada en la ciudad bonita.

En términos generales, la actuación del Junior de Barranquilla dejó mucho que desear, especialmente por el atenuante de jugar casi una hora con un jugador de más. Es poco lo que pueda rescatar esta temporada el equipo rojiblanco y queda la duda de si el cambio de técnico atenuó la mala situación.

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¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El próximo sábado 10 de octubre de 2026, Atlético Junior recibirá a Internacional de Bogotá en Barranquilla a partir de las 6:10 p. m.). Este encuentro será válido por la jornada 14 de la Liga Betplay 2026-II, quedando tan solo cinco fechas para el final de la fase de todos contra todos de este segundo semestre.

Eso sí, las posibilidades de clasificación para el Tiburón parecen remotas, pues tras un arranque tan malo de Alfredo Arias, casi que era misión imposible para Sebastián Viera clasificar a los cuadrangulares. Con este panorama, parece que la liga se quedará sin su vigente bicampeón sin posibilidad de retener el título.

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