Con esta victoria, Santa Fe llega hasta la quinta posición en la Liga Betplay 2026-II…

Independiente Santa Fe dio un golpe al campeonato y derrotó 1-0 a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Itagüí. La anotación del júbilo arbirrojo llegó a través de Víctor Moreno, que con 87 minutos en el reloj recibió un centro dentro del área poderosa para enviarlo al fondo de la red. Poca reacción tuvo el conjunto local que pudo irse derrotado por dos goles, pues el visitante nunca renunció al ataque ni con el marcador a su favor.

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Santa Fe se lo ganó 1-0 sobre la hora a Medellín y se coló entre los cinco primeros

Con esta victoria, Santa Fe llega hasta la quinta posición en la Liga Betplay 2026-II y con 22 puntos se perfila como uno de los posibles clasificados a las finales de diciembre. Además, aventaja a rivales directos por el título como Millonarios, el propio Medellín y Deportes Tolima, que se mantienen en los ocho, pero a uno, dos y tres puntos de distancia respectivamente. Eso sí, el cotejo no resultó fácil para El León, que le tocó soportar la arremetida paisa al comienzo.

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Santa Fe sufrió al principio, pero ganó

Independiente Medellín comenzó mejor. El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea salió a buscar el partido y tuvo las primeras oportunidades claras. A los seis minutos, Esneyder Mena probó con un potente remate desde fuera del área, pero Andrés Mosquera Marmolejo respondió de gran manera para evitar el gol.

El arquero cardenal volvió a ser protagonista poco después, cuando Agustín Martegani quedó con espacio cerca de la media luna y sacó un disparo rasante que nuevamente encontró la respuesta del guardameta. Santa Fe tardó en acomodarse, pero consiguió generar una ocasión que terminó en gol anulado.

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¡Vimo y su sello para el triunfo Cardenal 🦁🇮🇩😍! pic.twitter.com/HMxzVNOnzm — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 6, 2026

Santa Fe de a poco trabajó los tres puntos

En la segunda parte, el trámite cambió poco. Medellín siguió teniendo la iniciativa y buscó abrir espacios, mientras Santa Fe se replegó y apostó por encontrar alguna oportunidad en la transición. El equipo bogotano tuvo una ocasión importante alrededor del minuto 68, con Didier Moreno de protagonista.

El partido también tuvo un episodio lamentable. Alrededor del minuto 75, Daniel Torres, jugador de Santa Fe y exfutbolista del Medellín, recibió un objeto lanzado desde la tribuna cuando abandonaba el terreno de juego. El impacto le provocó una herida en el rostro y el compromiso tuvo que detenerse unos minutos.

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🎙️ “Sabíamos que acá era complejo sumar, pero gracias a Dios lo logramos. La unidad y el trabajo en equipo fueron clave”: Andrés M. Marmolejo 🇮🇩#VamosSantaFe pic.twitter.com/0pjt934eHJ — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 6, 2026

Santa Fe sonríe en la Liga Betplay 2026

Cuando todo parecía encaminado hacia un empate sin goles, apareció la pelota quieta. En el minuto 87, Maximiliano Lovera ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Víctor Moreno se elevó dentro del área para conectar un cabezazo que venció al arquero del Medellín. El defensor, además, convirtió ante su antiguo club y le dio a Santa Fe una victoria agónica. Medellín intentó reaccionar en los minutos finales y estuvo cerca de recibir un segundo golpe.

Hugo Rodallega tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia, pero Luis Escorcia apareció para despejar el remate sobre la línea. Mosquera Marmolejo también volvió a responder cuando fue exigido y terminó siendo una de las grandes figuras de la noche. Con el pitazo final, Santa Fe llegó a 22 puntos y se ubicó en el quinto lugar, mientras Medellín permaneció con 20 unidades, en la séptima posición. Una victoria especial en el torneo para los Cardenales.

Para el Poderoso, en cambio, representó el tercer partido consecutivo sin ganar y una oportunidad perdida de fortalecer su posición entre los ocho. Más allá del resultado, el partido dejó dos lecturas claras: Medellín tuvo más iniciativa, pero no consiguió traducirla en gol; Santa Fe fue más efectivo cuando tuvo su oportunidad. Y en un campeonato tan apretado como este, esa diferencia puede terminar siendo decisiva para saber quién clasifica a las finales.

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