Hugo Rodallega, categórico sobre el estado del césped en El Campín: “Horrible”

El empate 2-2 entre Santa Fe y Deportivo Pereira dejó goles, emociones y un punto que mantuvo el invicto cardenal en la Liga BetPlay I-2026. Pero el verdadero protagonista de la noche en El Campín no fue un futbolista ni una jugada puntual, sino el estado del terreno de juego, duramente cuestionado por jugadores, técnicos e hinchas.

Santa Fe y Pereira protagonizaron un encuentro intenso, disputado y con pasajes de alto ritmo, pese a las condiciones adversas de la cancha. El equipo bogotano parecía tener el control en la primera mitad y generó un par de opciones claras para abrir el marcador, ambas neutralizadas por el arquero Jorge Martínez, quien empezó a erigirse como figura.

Cuando el dominio cardenal no se traducía en goles, apareció la experiencia de Marco Pérez, que al minuto 41 sorprendió en El Campín para marcar el 0-1 a favor del Pereira. El tanto fue un golpe para Santa Fe, que ya empezaba a evidenciar dificultades para sostener su juego en un terreno irregular, pesado y con visibles zonas deterioradas.

En la reanudación, el panorama se volvió más complejo para el local. Pereira, envalentonado por la ventaja, defendió con orden y encontró premio al minuto 55 con un auténtico golazo de Yúber Quiñones, tiro libre directo al ángulo superior izquierdo, imposible para Andrés Mosquera Marmolejo. El 0-2 parecía sentenciar una noche cuesta arriba para Santa Fe.

Pero en medio del barrizal, el equipo cardenal apeló a su carácter. Christian Mafla descontó de cabeza y reavivó la ilusión, antes de que Edwin ‘Shirra’ Mosquera empatara al 67’ con un potente remate desde fuera del área. El 2-2 devolvió la esperanza de una remontada completa, aunque el desgaste físico y las condiciones del campo empezaban a pasar factura.

La expulsión de ‘Shirra’ por doble amonestación al 79’ frenó el impulso de Santa Fe. Minutos después, Wálmer Pacheco también vio la tarjeta roja y ambos equipos terminaron con diez hombres. Aun así, el conjunto bogotano fue superior en el tramo final y volvió a exigir a Martínez, determinante para sostener el empate.

¿Por qué El Campín quedó en el centro de la polémica?

Más allá del resultado, el partido dejó una sensación de molestia generalizada por el estado del gramado. Desde la tribuna y en redes sociales, los reclamos fueron contundentes: “Bogotá y El Campín tenía de las mejores gramas del país… ahora es este potrero”; “Hoy en día ya parece costumbre que esté en mal estado”; “Es absurdo el estado en el que está la grama”, comentaron algunos hinchas en X.

Las voces de los protagonistas también fueron claras. Yúber Quiñones, autor del golazo para Pereira, no ocultó su sorpresa: “Nunca había visto la cancha así de fea”. Desde el banco local, Pablo Repetto fue más cuidadoso, pero directo: “La cancha nos juega en contra porque Mafla se resbala (…) No quiero buscar excusas en eso, pero sí me hubiera gustado jugar en un escenario normal”.

Incluso Hugo Rodallega, referente de Santa Fe, resumió el sentir general con una sola palabra cuando fue consultado por el estado del campo: “Horrible”.

El malestar no se limita a un solo partido. Entre hinchas se instaló la idea de que el deterioro del gramado dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una constante. La discusión apunta a la gestión del estadio y a la dificultad de garantizar un terreno en condiciones óptimas para el fútbol por parte de SENCIA, especialmente en jornadas con lluvia.

El Campín, escenario emblemático del deporte colombiano, volvió a quedar en entredicho. El empate 2-2 quedará en las estadísticas, pero la imagen de una cancha que condiciona el juego y genera indignación fue, una vez más, el saldo más comentado de la noche.

