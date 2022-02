Matías Mier y el llamado de Santa Fe de volver a la victoria frente a Medellín

Matías Mier, uno de los refuerzos de Santa Fe para este semestre, registra dos goles en siete partidos jugados. / Dimayor Foto: Andres Rot /Contribuidor

Hoy se juega uno de esos partidos que levantan la moral y vencen la mala suerte. Santa Fe empezó el campeonato con aire en la camiseta. El regreso de grandes referentes como Wilson Morelo y Yulián Anchico le daba al onceno cardenal y a su hinchada el sentido de pertenencia necesario para obtener buenos resultados y mantenerse en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el león ya completa tres partidos sin ganar y hoy recibe a un Medellín que viene con inspiración y confianza en la apuesta que propone Julio Comesaña como técnico del poderoso.

Si le interesa seguir leyendo sobre deportes, puede ingresar aquí

Martín Cardetti, técnico de Santa Fe, es consciente del pequeño bache en el que cayó el equipo, pero mantiene la confianza y hace un llamado a no perder la calma. Luego de la derrota por 3-0 contra Tolima, el pasado miércoles, el argentino dijo: “Venimos de dos derrotas, hay que tratar de estar más tranquilos, pensar en lo que viene y volver a ser el equipo de las primeras fechas”.

Santa Fe tendrá dos bajas importantes para este partido: Wilfrido de la Rosa y Wilson Morelo. Ambos atacantes, que han demostrado ser un buen complemento en la ofensiva cardenal, no podrán estar frente a Medellín por lesión. “Morelo siente una pequeña molestia; no creo que llegue para este partido, pero sí para el próximo. No queremos arriesgarlo y perderlo por mucho tiempo. Ahora hablaremos con el doctor y miraremos la evolución que tuvo”, dijo Cardetti para Win Sports.

Puede leer: La explicación de Rueda: un video con los goles que no metieron sus jugadores

El llamado a la victoria lo recibirá Matías Mier, uno de los refuerzos de la temporada y exjugador, precisamente, de Medellín. El argentino de 31 años ha jugado los siete partidos de liga, ha anotado dos goles y ha sido uno de los futbolistas más insistentes en el ataque de Santa Fe. El peso recaerá sobre el único integrante del tridente ofensivo del conjunto albirrojo, pues entre Morelo, De la Rosa y él llevan ocho tantos (cuatro de Wilson y dos de Wilfrido).

Mier, que, salvo un paso corto por Central Córdoba, el año pasado, ha estado en Colombia desde 2017, ha pasado por Júnior, Equidad y Medellín. Y como muchos argentinos, Matías, más que por el fútbol, es por la actitud que tiene en la cancha lo que lo hace clave. Siempre se ha mostrado aguerrido. No es un goleador de área, sino un jugador que persiste con su media distancia, debido a la potencia de sus remates y que además, por su contextura, ofrece tenencia de balón y espacios que, en este caso, derivan en un buen complemento para anotadores de raza como Morelo.

Le puede interesar: Osorio: “Me encantaría analizar la posibilidad de ser ministro del Deporte”

“No me siento el mejor refuerzo. Soy un jugador que vino a aportar a un equipo que le dio la confianza de jugar. No me siento el súper refuerzo; mi trabajo es de obrero”, afirmó Mier el fin de semana pasado, luego de la derrota en condición de local contra Pereira, en un partido en el que el argentino anotó para el león.

Medellín parece encontrar su idilio

Medellín evoca las montañas de su ciudad con sus resultados. Altas y bajas en el rendimiento, pues sus victorias de local —tiene un invicto de 25 partidos sin caer en el Atanasio— han estado interrumpidas por derrotas en condición de visitante. Sin embargo, el triunfo contra Júnior, el pasado miércoles, le dio confianza al equipo y podría impulsarlo para lograr sumar por primera vez por fuera de casa esta tarde en El Campín.

“El fútbol es impredecible. Yo no sé hasta cuándo va a crecer. De local ha evolucionado, de visitante en algunos momentos. Seguimos trabajando en mejorar, debemos tener los pies sobre la tierra para seguir creciendo. Aspiro verlosjugar de esa manera en otras canchas”, dijo Julio Comesaña, técnico de Medellín, luego del triunfo 2-0 contra Júnior el pasado miércoles.

Le recomendamos: Roberto Baggio: más que un penalti errado

La zaga santafereña deberá estar muy atenta, pues Medellín tiene al goleador de la Liga y a uno de los jugadores con más asistencias. Luciano Pons lleva seis tantos y es el máximo artillero del campeonato, y su dupla con Felipe Pardo, referente poderoso que lleva dos pases de gol, ha aportado significativamente para que el conjunto paisa se ubique quinto, con doce unidades, tres más que Santa Fe, que está en la novena casilla.

¿El historial? Santa Fe y Medellín se han enfrentado en 219 oportunidades, de las cuales 80 han sido victorias para el león, 77 para el poderoso y 62 empates, uno de ellos fue en el partido más reciente entre ambos conjuntos el año pasado, cuando los cardenales igualaron sin goles en condición de visitante.

Santa Fe y Medellín abrirán la octava jornada de la Liga BetPlay. Jaguares vs. Millonarios (6:10 p.m.) y Nacional vs. Unión Magdalena (8:15 p.m.) serán los partidos de este sábado. En la jornada dominical, Cortuluá jugará contra Pereira (2:00 p.m.); Cali, campeón y último en la tabla, recibirá a Alianza Petrolera (4:05 p.m.); Júnior enfrentará a América (6:10 p.m.) y Equidad a Tolima (8:15 p.m.). El lunes, Bucaramanga vs. Envigado (7:40 p.m.) y el martes se cerrará la fecha con Águilas vs. Patriotas (5:30 p.m.) y Once Caldas vs. Pasto (8:05 p.m.).