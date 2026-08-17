Jhon Durán hizo tremendo golazo y abrió su cuenta en la primera fecha de la liga portuguesa

Jhon Jáder Durán celebra su primer gol con Benfica en la liga portuguesa. Foto: Benfica, vía X

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Jhon Jáder Durán sigue aprovechando sus oportunidades con Benfica. El delantero colombiano necesitó apenas dos minutos en cancha para marcar el 7-0 en la visita a Casa Pía, por la primera fecha de la Liga de Portugal.

El delantero antioqueño ingresó desde el banco y al minuto 61 celebró su segundo gol oficial de la temporada.

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La jugada nació de una pelota que le quedó casi de rebote en las inmediaciones del área.

Durán controló de gran manera y, sin pensarlo demasiado, sacó un remate raso, seco y potente desde fuera del área que sorprendió al arquero. Fue su primer tanto en la liga portuguesa, después de haberse estrenado con Benfica en la Europa League frente al Hearts.

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El partido también tuvo presencia de otros dos colombianos. Richard Ríos, quien ha perdido la titularidad en Benfica, ingresó al minuto 66, mientras que Sebastián Pérez comenzó como titular en Casa Pía y fue sustituido para la segunda mitad.

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Durán, por su parte, continúa sumando argumentos en este comienzo de temporada: dos goles oficiales y varias apariciones a un altísimo nivel que ya empiezan a acumularse.

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