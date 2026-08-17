Rodri llegó a Barcelona con promesas: “Es un sueño estar acá, vamos por la Champions”

Rodri, en su llegada al aeropuerto a Barcelona. Foto: EFE - Alejandro Garcia

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Rodri ya está en Barcelona para comenzar su nueva etapa como jugador azulgrana. El mediocampista español aterrizó este lunes en la ciudad después de que el club catalán alcanzara un acuerdo con el Manchester City para cerrar uno de los grandes movimientos del mercado, con la incorporación del exganador del Balón de Oro.

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A su llegada al aeropuerto, Rodri atendió a la prensa y no escondió su ilusión por el nuevo desafío.

“Estoy contento. Han sido unos días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo. Por supuesto que jugar en el Barcelona es un sueño. Tengo ganas de estar con mis compañeros, que a la mayoría ya los conozco. ¿A por la Champions? A por todo”, aseguró el volante.

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La operación se cerró por 76,5 millones de euros: 60 millones fijos y otros 16,5 millones sujetos a variables. El Manchester City dio finalmente luz verde a la última propuesta presentada por el Barcelona y permitió la salida de uno de sus principales referentes hacia el conjunto catalán.

Rodri, además, llegará a un vestuario en el que ya conoce a buena parte de sus nuevos compañeros. Su fichaje refuerza el mediocampo del Barcelona y sus primeras palabras dejaron clara la ambición con la que afrontará esta nueva etapa: el objetivo no se limita a la Champions, sino a competir por todos los títulos.

No obstante, Rodri no fue el único fichaje que aterrizó en Barcelona en las últimas horas.

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João Cancelo también llegó para sumarse al cuadro catalán y reveló que su decisión estaba completamente tomada: “Deco sabía que o venía aquí… o pasaría un año sin jugar mientras seguía cobrando mi salario”. El portugués resumió su postura de manera contundente: “Era el Barça o nada”.

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