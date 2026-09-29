Aunque la visita al estadio Santiago de las Atalayas de Yopal significaba un riesgo, como cualquier partido a domicilio, lo cierto es que Pereira está sumido en una crisis que incluso lo…

Independiente Santa Fe derrotó 2-1 a Deportivo Pereira y se posiciona sexto en la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II . Los hombres de Pablo Repetto consiguieron una victoria de esas que hacen la diferencia a la hora de clasificar a los cuadrangulares y siguen en la pelea por el título. Nahuel Bustos fue el gran héroe de la jornada con dos tantos.

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Santa Fe venció 2-1 a Pereira de visitante y se mantiene entre los ocho primeros

Aunque la visita al estadio Santiago de las Atalayas de Yopal significaba un riesgo, como cualquier partido a domicilio, lo cierto es que Pereira está sumido en una crisis que incluso lo sacó de su ciudad y de su estadio. Una situación que aprovechó Santa Fe para adjudicarse un triunfo vital en su camino para volver a una final del fútbol profesional colombiano (FPC).

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Dep. Pereira 1-2 Santa Fe 🇮🇩



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Santa Fe ya olvidó la eliminación en Sudamericana

El argentino Nahuel Bustos fue el encargado de darle los tres puntos al león. El delantero de 28 años anotó por duplicado (5′ y 60′), certificando su buen momento individual con el club santafereño. Eso sí, el equipo cardenal terminó el partido con un jugador menos por la expulsión de Luis Palacios (64′).

Por el lado del local, el Grande Matecaña pudo emparejar el partido al 45+5′ a través de un gol de penal de Marco Pérez. Sin embargo, la escuadra risaraldense también perdió a un futbolista en el transcurso del encuentro. Sebastián Urrea vio la roja al 78′, dejando diezmado a Deportivo Pereira.

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¡Finaliza el partido en Yopal!



Deportivo Pereira 1️⃣ Santa Fe 2️⃣ pic.twitter.com/AvD8dLpmYe — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) September 29, 2026

Santa Fe profundizó la crisis de Pereira

Con esta derrota, el club amarillo y rojo acumula cuatro caídas en 10 partidos. Adicionalmente, ha empatado cinco cotejos, obteniendo así apenas un triunfo. Es tan mala la situación de Deportivo Pereira en la Liga Betplay que ocupa la casilla 18 con apenas ocho puntos y -6 en la diferencia de gol.

Aunque en la tabla el descenso no es una preocupación en lo que queda de 2026, el próximo año Pereira tendrá que lidiar con el pésimo promedio de sus dos últimas temporadas. Muy lejos parece haber quedado su título de liga en 2023 y su histórica participación en la Copa Libertadores de 2024.

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La lucha por permanecer no descansa y por ahora, Jaguares y Boyacá Chicó empezarían el 2027 en el Torneo BetPlay Dimayor.#UnaLigaConMásPasión #LigaBetPlayDimayor #fpc #futbolcolombiano pic.twitter.com/2XOn0T8DXZ — LigaBetPlayDimayor (@LigaBetPlayD) September 29, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe?

Independiente Santa Fe seguirá fuera de Bogotá y visitará el estadio Atanasio Girardot para enfrentar a Deportivo Independiente Medellín que, al momento de escribir esta nota, todavía no se mide contra Millonarios en el máximo escenario deportivo de los antioqueños. Otro partido que define puntos importantes.

El compromiso entre Leones y Poderosos será el próximo lunes 5 de octubre de 2026 a partir de las 7:00 p. m. Ambos equipos podrían llegar a este cotejo con la posibilidad de acompañar a América de Cali en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-II: los puestos de privilegio en el torneo.

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¡Finaliza el partido en Yopal por la Fecha 3 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026!#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/dLZjqAlP4g — DIMAYOR (@Dimayor) September 29, 2026

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