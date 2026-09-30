El mandatario de los capitalinos, quien llegó al cargo después de que fuera adjudicada esta obra…

" El proyecto del nuevo estadio El Campín tenía un pecado original . Inicialmente se iba a remodelar el actual predio tribuna por tribuna para que nunca quedara totalmente en desuso. Sin embargo, eso resultó inviable porque es imposible vender un concierto sin conocer el aforo exacto con el que cuenta el recinto. Ahí hubo unas circunstancias de la licencia que tomaron más tiempo ", explicó en Caracol Radio Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

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Estadio El Campín: ¿estará listo para finales de 2027? Esto dijo el alcalde de Bogotá

El mandatario de los capitalinos, quien llegó al cargo después de que fuera adjudicada esta obra pública, atendió al llamado del periodista Julio Sánchez Cristo para dar una fecha exacta para la entrega del nuevo de la ciudad que, por un cambio en el hecho en su administración, ya no se construirá donde hoy se edifica el actual estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, sino que será una estructura completamente nueva que estará muy cerca.

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¿Para cuándo estará listo el nuevo estadio El Campín?

"Muy pronto daremos la fecha de entrega y las características de diseño del nuevo proyecto", contestó Galán al ser preguntado por Cristo por si el calendario original de inauguración, a finales de 2027, se iba a cumplir. Sin embargo, hoy el nuevo recinto deportivo de los bogotanos no tiene fecha.

"Muy pronto vamos a tener un anuncio. Tenemos una reunión para confirmar algunos datos para determinar tanto las características que va a tener el estadio que va a tener Bogotá como las fechas exactas para cuándo va a estar listo", insistió el alcalde, que también aseguró que se trata de un recinto para 60.000 espectadores.

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¿Habrá estadio El Campín para 2027?

“Lo que les puedo decir es que ese proyecto va para adelante, se resolvieron los problemas que tenía, el pecado original se resolvió y lo vamos a sacar adelante para que Bogotá tenga el mejor estadio, no un estadio reformado o reestructurado, un estadio completo, con las mejores características", agregó.

Adicionalmente, Carlos Fernando Galán garantizó que va a dejar el proyecto encaminado cuando termine su periodo y Bogotá va a tener el mejor estadio de Colombia. Un objetivo al que también apuntan en Medellín con la remodelación del Atanasio Girardot y Barranquilla con el estadio Metropolitano.

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¿Cómo se supone que será el nuevo estadio El Campín?

Aunque el alcalde Galán aclaró que tras la modificación del proyecto a día de hoy no hay un diseño aprobado para el nuevo estadio, lo que se ha conocido públicamente es que se trata de un recinto con capacidad para 60.000 personas. Además, contará con un techo retráctil de punta a punta.

El complejo deportivo y cultural también contemplará un distrito de entretenimiento de 17 hectáreas con un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, hotel, locales gastronómicos, zona comercial y clínica de medicina deportiva. Todo esto adjudicado a la multinacional PowerChina, encargada de la construcción.

En conclusión, aunque no haya declaraciones oficiales, es difícil pensar que el nuevo escenario de los bogotanos esté listo para diciembre de 2027 o enero de 2028. Parece que la obra tomará más tiempo por el cambio en el proyecto, pero dejará un estadio a la altura del deporte y la cultura de la capital del país.

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