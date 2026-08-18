Jamal Musiala genera temor en Bayern Múnich: se volvió a desmayar en plena cancha

Jamal Musiala se retira del partido de Bayern Múnich después de que volvió a descompensarse. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La imagen de Jamal Musiala desplomándose sobre el terreno de juego volvió a encender las alarmas en Alemania.

El futbolista de Bayern Múnich cayó al césped apenas cinco minutos después de ingresar en el amistoso contra Heidenheim, un episodio similar al que había sufrido tres días antes frente al Leipzig.

Aunque pudo abandonar el campo caminando, la reiteración de estas situaciones generó preocupación y llevó al propio jugador a explicar públicamente qué está ocurriendo con su salud.

Mire más: Luis Díaz otra vez marcó en la pretemporada de Bayern Múnich: mire su golazo, en video

Jamal Musiala y su declaración sobre su estado de salud

“Primero que nada: ¡estoy bien! Sobre todo, estoy increíblemente agradecido por todos sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados”, comenzó Musiala en un mensaje en el que reveló el diagnóstico que recibió.

“Me han diagnosticado episodios breves y temporales de ausencia que son fácilmente tratables y están causados por una disfunción neurológica”.

El alemán explicó que esa condición está detrás de las dos preocupantes escenas que protagonizó en cuestión de días. “Estos pueden provocar los momentos que han ocurrido recientemente, como contra Leipzig y ahora en Heidenheim. Sé que pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí actualmente son simplemente parte de mi vida cotidiana”, señaló.

No se pierda: “Estoy muy contento de llegar al club más grande de Italia”, Jhon Lucumí

Además, aseguró que está recibiendo atención médica especializada y que se siente “muy optimista” con respecto a su evolución.

Musiala también aclaró que los especialistas no consideran que continuar jugando represente un riesgo adicional para su salud.

“En estrecha consulta y comunicación regular con los especialistas, fue mi deseo personal afrontar este desafío y, con la aprobación de los especialistas neurológicos, continuar haciendo lo que más me ayuda en mi recuperación: simplemente vivir mi vida cotidiana y seguir persiguiendo mi pasión por jugar al fútbol”, explicó.

“He asumido la responsabilidad de esa decisión. En general, tengo una muy buena sensación y estoy en un buen camino”.

Mire, además: Santa Fe vs. River Plate: hora y dónde ver en vivo el partido de la Copa Sudamericana

La situación resulta especialmente delicada por los problemas físicos que Musiala ha atravesado recientemente, entre ellos una fractura de peroné y una lesión facial, a los que ahora se suman estos episodios neurológicos.

Sin embargo, el jugador pretende continuar con normalidad mientras permanece bajo supervisión médica. “Lo que más me ayuda en el camino es seguir persiguiendo victorias y títulos con mi equipo”, afirmó antes de pedir privacidad.

“Les pido comprensión porque me gustaría seguir manteniendo este asunto dentro del círculo de mis personas de mayor confianza, el club y los expertos”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador