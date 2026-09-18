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Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la Liga Betplay Femenina 2026

Santa Fe vs. Millonarios, aquí están las mejores imágenes del partido de las semifinales de la Liga Betplay Femenina 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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Daniel Montoya Ardila y Jorge Londoño
17 de septiembre de 2026 – 10:00 p. m.
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Jugadoras de Santa Fe y Millonarios disputando una pelota aérea en la semifinal de ida de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Jugadora de Millonarios intenta dominar el balón ante la presencia de una futbolista de Santa Fe en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Jugadora de Millonarios lucha por un balón aéreo en la semifinales de ida de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Futbolista de Independiente Santa Fe domina el balón en el clásico capitalino por las semifinales de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Disputa por el balón entre Santa Fe y Millonarios en el juego de ida de la semifinal de la Liga Betplay 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Hinchas de Independiente Santa Fe en el partido contra Millonarios por la semifinal de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Hinchas de Santa Fe en el estadio El Campín apoyando al equipo femenino durante su semifinal ida de la Liga Betplay 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Kelly Restrepo celebrando su gol contra Independiente Santa Fe en el partido de ida de la semifinal de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Kelly Restrepo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá durante la semifinal de la Liga Betplay femenina 2026 entre Santa Fe y Millonarios.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Jugadora de Independiente Santa Fe y capitana de Millonarios en el clásico capitalino por las semifinales de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Jugadoras de Santa Fe y Millonarios disputando una pelota aérea en la semifinal de ida de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Jugadora de Millonarios intenta dominar el balón ante la presencia de una futbolista de Santa Fe en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Jugadora de Millonarios lucha por un balón aéreo en la semifinales de ida de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Futbolista de Independiente Santa Fe domina el balón en el clásico capitalino por las semifinales de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Disputa por el balón entre Santa Fe y Millonarios en el juego de ida de la semifinal de la Liga Betplay 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Hinchas de Independiente Santa Fe en el partido contra Millonarios por la semifinal de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Hinchas de Santa Fe en el estadio El Campín apoyando al equipo femenino durante su semifinal ida de la Liga Betplay 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Kelly Restrepo celebrando su gol contra Independiente Santa Fe en el partido de ida de la semifinal de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Kelly Restrepo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá durante la semifinal de la Liga Betplay femenina 2026 entre Santa Fe y Millonarios.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe vs. Millonarios: empate 2-2 en El Campín por la liga femenina
Jugadora de Independiente Santa Fe y capitana de Millonarios en el clásico capitalino por las semifinales de la Liga Betplay femenina 2026.
Foto: Jorge Londoño

Santa Fe y Millonarios dieron un juego digno de semifinales y dejaron todo para la vuelta con el público de Millonarios. Es tanto lo que se jugaron cardenales y embajadoras en El Campín que el duelo terminó con un conato de bronca entre las jugadoras, suplentes y titulares de ambos equipos.

Aunque parece en un mejor momento Millos, Independiente Santa Fe está habituado a esta clase de contextos. No solo es el clásico capitalino más importante en la rama femenina, sino que define la suerte de cada uno en un torneo que puede ser un sueño hecho realidad o una pesadilla eterna.

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Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

Por Jorge Londoño

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