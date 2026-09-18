Colombia: ¿Quién tomará la camiseta número 10 tras el retiro de James Rodríguez?

No obstante, aún es una incógnita si el estratega argentino Néstor Lorenzo, hoy al mando de la selección, está interesado en encontrarle reemplazo al cucuteño de 35 años. Mucho más teniendo en cuenta su más reciente convocatoria en la que no hay un…

Aunque era algo que podía ocurrir tras la decepción que significó la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 a manos de Suiza, no dejó de ser un simbronazo para el fútbol colombiano el retiro de James Rodríguez de la selección de Colombia. Por eso ahora es un debate quién ocupará su lugar.

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No obstante, aún es una incógnita si el estratega argentino Néstor Lorenzo, hoy al mando de la selección, está interesado en encontrarle reemplazo al cucuteño de 35 años. Mucho más teniendo en cuenta su más reciente convocatoria en la que no hay un jugador de sus características o parecidas.

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Juan Manuel Rengifo, ¿el nuevo 10 de Colombia?

Uno de los nombres que ha surgido es el de Juan Manuel Rengifo, la nueva joya de Atlético Nacional. El mediocampista de apenas 21 años brilla cada semana con su club en la Liga Betplay y su talento natural lo perfila como el reemplazo idóneo para James Rodríguez en su amada selección de Colombia.

Sin embargo, su juventud y su falta de experiencia fuera del FPC podrían ser su talón de Aquiles, al menos en estas primeras convocatorias. Además, este es apenas su primer llamado, por lo que no se espera que sea uno de los jugadores que más sumen minutos y mucho menos que porte la emblemática ’10’.

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Óscar Perea, el 10 de las selecciones de Colombia juveniles

El hoy futbolista del América de México ya sabe cuánto pesa llevar el número 10 de la Tricolor. Lo hizo en la selección Sub-20, incluso en un Mundial de la categoría. En aquella ocasión, aunque no fue la gran figura del equipo, supo ser el complemento perfecto para que otros de sus compañeros brillaran.

Sin embargo, Perea no cumple la típica función de un volante ’10’ o al menos la que desempeñaba James en Colombia. El jugador formado en Nacional prefiere actuar en una de las bandas para desde allí adentrarse en la mitad del campo. Adicionalmente, su inexperiencia es otro de sus puntos débiles.

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Yaser Asprilla, el ’10’ destinado de Colombia

Desde su irrupción en la selección mayor en 2022 a los 18 años, incluso en reemplazo de otra leyenda, Juan Fernando Quintero, Yaser Asprilla parecía destinado a heredar el número 10 de la selección de Colombia. Su habilidad con el balón en los pies se combinaba muy bien con su gran pase.

No obstante, su falta de continuidad y brillo en los clubes, pero también de minutos en Colombia, ha condicionado su explosión. Hizo parte de los convocados a la Copa América 2024 y estuvo muy cerca de sumar un título, pero parece que tendrá que esperar por eso y también por la mítica 10.

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Jhon Arias, el más realista con la ’10’ de Colombia

Finalmente, parece que en esta triple fecha FIFA de octubre el destinado a portar el número 10 de la Tricolor es Jhon Arias. El chocoano hizo todo el ciclo rumbo a Norteamérica 2026. Ha sido muy importante para Néstor Lorenzo y ha estado ahí en los buenos y malos momentos de este proceso de la selección.

Además, su experiencia en Europa y en el fútbol brasileño, con equipos ganadores e importantes, lo hace el sucesor natural, al menos a corto plazo. Su edad no permite soñar con que sea el ’10’ por otros 15 años, como James Rodríguez, pero es la solución más inmediata y efectiva para este nuevo comienzo.

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