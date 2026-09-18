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Bayern Múnich vs. Unión Berlín, en vivo: siga el partido de Luis Díaz en la Bundesliga

El colombiano vuelve a la acción con el gigante bávaro por la cuarta fecha de la liga alemana. Acá el partido en vivo.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
18 de septiembre de 2026 – 12:33 p. m.
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X

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Bayern Múnich vuelve a la acción en la Bundesliga este viernes, cuando reciba a Unión Berlín en el Allianz Arena por la cuarta jornada del campeonato alemán. El conjunto dirigido por Vincent Kompany llega con siete puntos y buscará una victoria que le permita acercarse al liderato antes del parón internacional.

Uno de los focos estará sobre Luis Díaz, quien busca recuperar su eficacia de cara al arco. El colombiano ha marcado un gol en sus tres apariciones ligueras y llega respaldado por Kompany, quien aseguró que el atacante tuvo una buena semana de entrenamientos y marcó varios goles.

Siga el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Unión Berlín, partido de la Bundesliga

18 de septiembre de 2026 – 12:26 p. m.

Luis Díaz va de titular

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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