Bayern Múnich vs. Unión Berlín, en vivo: siga el partido de Luis Díaz en la Bundesliga

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Bayern Múnich vuelve a la acción en la Bundesliga este viernes, cuando reciba a Unión Berlín en el Allianz Arena por la cuarta jornada del campeonato alemán. El conjunto dirigido por Vincent Kompany llega con siete puntos y buscará una victoria que le permita acercarse al liderato antes del parón internacional.
Uno de los focos estará sobre Luis Díaz, quien busca recuperar su eficacia de cara al arco. El colombiano ha marcado un gol en sus tres apariciones ligueras y llega respaldado por Kompany, quien aseguró que el atacante tuvo una buena semana de entrenamientos y marcó varios goles.
Siga el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Unión Berlín, partido de la Bundesliga
Luis Díaz va de titular
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