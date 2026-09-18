Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Bayern Múnich vs. Unión Berlín, en vivo: siga el partido de Luis Díaz en la Bundesliga Diego Alejandro Daza Gómez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Bayern Múnich vuelve a la acción en la Bundesliga este viernes, cuando reciba a Unión Berlín en el Allianz Arena por la cuarta jornada del campeonato alemán. El conjunto dirigido por Vincent Kompany llega con siete puntos y buscará una victoria que le permita acercarse al liderato antes del parón internacional.

Uno de los focos estará sobre Luis Díaz, quien busca recuperar su eficacia de cara al arco. El colombiano ha marcado un gol en sus tres apariciones ligueras y llega respaldado por Kompany, quien aseguró que el atacante tuvo una buena semana de entrenamientos y marcó varios goles.

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Siga el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Unión Berlín, partido de la Bundesliga

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