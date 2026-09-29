El técnico colombiano no tuvo pelos en la lengua para reconocer la dura derrota que sufrió en el banquillo salvadoreño. No solo señaló con crudeza sus errores y los de su grupo de colaboradores, sino también los de los jugadores….

"Fue un desastre de todos, el técnico, los jugadores, todos los que estamos. Vengo por respeto a los medios, fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos ", expresó Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez luego de perder 6-0 contra Guatemala , al mando de la selección de El Salvador, en la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Bolillo Gómez: "fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos"

El técnico colombiano no tuvo pelos en la lengua para reconocer la dura derrota que sufrió en el banquillo salvadoreño. No solo señaló con crudeza sus errores y los de su grupo de colaboradores, sino también los de los jugadores. Fue tan autocrítico que casi que pidió su cabeza a la dirigencia de la selección.

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Terminó el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.#LaSelecta | #ElSalvador | #NationsLeague pic.twitter.com/FY74rQmK3B — La Selecta (@LaSelecta_SLV) September 29, 2026

Bolillo Gómez en contra de su propio rendimiento

Hernán Darío Gómez fue quien puso en entredicho su continuidad como el entrenador del equipo nacional de El Salvador. Según el antioqueño, un resultado negativo de semejante dimensión podría costarle el puesto a cualquier estratega. Mucho más en un contexto internacional como este.

"El presidente tiene derecho a tomar decisiones, las que él vea. Acaban de echar al de Costa Rica, que me echen a mí también. Con esto le tienen que echar a uno, este es un resultado saca técnicos", manifestó el colombiano, quien venía de una victoria 3-1 contra Martinica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Bolillo Gómez explicó la goleada en contra

Uno de los aspectos que más se le preguntó a Gómez en la rueda de prensa posterior a la goleada 6-0 fue la alineación elegida para el partido contra Guatemala. El director técnico explicó que fue una formación que trabajó en los entrenamientos, no una imposición, y simplemente no funcionó.

"Con Nathan (Ordaz) o sin Nathan, la goleada iba a ser. Nos superaron de todos lados, colectivamente, individualmente, en todo. Estoy desconcertado", declaró Herán ‘Bolillo’ Gómez. Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la historia en la que el DT ha recibido una goleada.

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Guatemala 3-0 El Salvador.



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Peores goleadas en contra de Bolillo Gómez

Guatemala 6-0 El Salvador | Liga de Naciones de la Concacaf ( 2026 )

| Liga de Naciones de la Concacaf ( ) Surinam 4-0 El Salvador | Eliminatorias Mundialistas ( 2025 )

| Eliminatorias Mundialistas ( ) Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América de Brasil ( 2019 )

| Copa América de Brasil ( ) Argentina 4-0 Panamá | Copa América Centenario de Estados Unidos ( 2016 )

| Copa América Centenario de Estados Unidos ( ) Argentina 6-1 Ecuador | Copa América de Perú ( 2004 )

| Copa América de Perú ( ) Chile 4-1 Ecuador | Copa América de Colombia (2001)

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