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Bolillo Gómez: "fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos"

Bollilo Gómez, al mando de la selección de El Salvador, sufrió una goleada de 6-0 a manos de Guatemala, una de las peores derrotas de su carrera como director técnico.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de septiembre de 2026 – 03:06 p. m.
Bolillo Gómez: "fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos"
El seleccionador de El Salvador, Hernán Darío Gómez, en un partido de la Liga de Naciones Concacaf entre El Salvador y Martinica en el estadio Jorge González de San Salvador.
Foto: EFE - Rodrigo Sura

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"Fue un desastre de todos, el técnico, los jugadores, todos los que estamos. Vengo por respeto a los medios, fuimos un desastre, nos tendrían que echar a todos", expresó Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez luego de perder 6-0 contra Guatemala, al mando de la selección de El Salvador, en la Liga de Naciones de la Concacaf.

El técnico colombiano no tuvo pelos en la lengua para reconocer la dura derrota que sufrió en el banquillo salvadoreño. No solo señaló con crudeza sus errores y los de su grupo de colaboradores, sino también los de los jugadores. Fue tan autocrítico que casi que pidió su cabeza a la dirigencia de la selección.

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Bolillo Gómez en contra de su propio rendimiento

Hernán Darío Gómez fue quien puso en entredicho su continuidad como el entrenador del equipo nacional de El Salvador. Según el antioqueño, un resultado negativo de semejante dimensión podría costarle el puesto a cualquier estratega. Mucho más en un contexto internacional como este.

"El presidente tiene derecho a tomar decisiones, las que él vea. Acaban de echar al de Costa Rica, que me echen a mí también. Con esto le tienen que echar a uno, este es un resultado saca técnicos", manifestó el colombiano, quien venía de una victoria 3-1 contra Martinica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

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Bolillo Gómez explicó la goleada en contra

Uno de los aspectos que más se le preguntó a Gómez en la rueda de prensa posterior a la goleada 6-0 fue la alineación elegida para el partido contra Guatemala. El director técnico explicó que fue una formación que trabajó en los entrenamientos, no una imposición, y simplemente no funcionó.

"Con Nathan (Ordaz) o sin Nathan, la goleada iba a ser. Nos superaron de todos lados, colectivamente, individualmente, en todo. Estoy desconcertado", declaró Herán ‘Bolillo’ Gómez. Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la historia en la que el DT ha recibido una goleada.

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Peores goleadas en contra de Bolillo Gómez

  • Guatemala 6-0 El Salvador | Liga de Naciones de la Concacaf (2026)
  • Surinam 4-0 El Salvador | Eliminatorias Mundialistas (2025)
  • Uruguay 4-0 Ecuador | Copa América de Brasil (2019)
  • Argentina 4-0 Panamá | Copa América Centenario de Estados Unidos (2016)
  • Argentina 6-1 Ecuador | Copa América de Perú (2004)
  • Chile 4-1 Ecuador | Copa América de Colombia (2001)

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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