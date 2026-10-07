Duras críticas a "Chiqui" Tapia por meter publicidad en pleno homenaje a Lionel Messi

El rechazo contra Chiqui Tapia se hizo evidente antes del partido contra Benín y volvió a aparecer durante los actos posteriores dedicados a Messi. Los…

La despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina dejó una imagen inesperada en el Monumental. Mientras más de 85.000 personas se preparaban para homenajear al capitán, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), recibió abucheos e insultos desde diferentes sectores de las tribunas. Una muestra del clima hostil que rodea actualmente al dirigente.

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El rechazo contra Chiqui Tapia se hizo evidente antes del partido contra Benín y volvió a aparecer durante los actos posteriores dedicados a Messi. Los cánticos comenzaron en la tribuna Centenario alta y posteriormente se escucharon también desde otros sectores del estadio, en una noche que debía estar concentrada exclusivamente en la despedida de uno de los futbolistas más importantes de la historia argentina.

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El grito del Monumental contra el Chiqui Tapia, en plena despedida de Messi pic.twitter.com/XcIcLz0N6C — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

Sin embargo, hubo una escena que terminó resumiendo buena parte del malestar. Messi permanecía en la cancha después del encuentro, observando el cielo a la espera del espectáculo de drones preparado para su despedida. Las primeras figuras que aparecieron sobre el Monumental, sin embargo, no fueron imágenes del capitán: el cielo mostró el nombre y el logo de Sancor Seguros.

Chiqui Tapia y Messi: la polémica por Sancor Seguros en el Monumental

La reacción de los aficionados fue inmediata. Una fuerte silbatina acompañó la aparición de Sancor Seguros, patrocinador vinculado a la selección argentina, antes de que el espectáculo continuara con las imágenes dedicadas a Messi. En redes sociales, el episodio también despertó críticas contra la organización de la AFA.

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El cuestionamiento estaba relacionado, sobre todo, con el momento elegido para exhibir la publicidad. La noche había sido promocionada alrededor de la despedida de Messi y el espectáculo de drones era uno de los actos centrales del homenaje. Que la primera imagen fuera la de una compañía terminó generando el efecto contrario al que buscaba la organización.

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Un hincha grabó la reacción en vivo de la cancha cuando aparecio el "sancor seguros"



Todos automaticamente puteando a tapia kjjj pic.twitter.com/UZuCzFdfnp — ElBuni (@therealbuni) October 7, 2026

La situación volvió a poner a Chiqui Tapia en el centro de la discusión sobre la explotación comercial de la selección argentina. Durante su gestión, la AFA ha fortalecido considerablemente su estructura de patrocinadores y los ingresos relacionados con la Albiceleste, especialmente a partir de los éxitos deportivos conseguidos desde 2021.

Sin embargo, la protesta contra Chiqui Tapia no comenzó con Sancor Seguros. El presidente de la AFA ya había sido insultado desde las tribunas antes de que Messi y sus compañeros salieran al campo. El episodio publicitario simplemente terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de una noche en la que quedó expuesto el creciente desgaste del dirigente.

¿Por qué abuchearon a Chiqui Tapia en la despedida de Messi?

Las razones detrás del malestar son diversas. Una de las más recientes estuvo relacionada con la propia organización del último partido de Messi con Argentina. Las entradas oficiales para el encuentro se agotaron rápidamente y posteriormente aparecieron localidades en el mercado de reventa con precios de varios millones de pesos argentinos. También hubo denuncias por entradas falsas y cuestionamientos alrededor del negocio generado por el acontecimiento.

Otro foco de críticas ha sido la programación de los amistosos de la selección. Después de convertirse en campeona del mundo en Catar 2022 y conquistar dos Copas América, Argentina ha enfrentado durante varios periodos a selecciones de menor nivel competitivo. El debate aumentó antes de la despedida de Messi por algunos problemas organizativos de los rivales elegidos por la AFA.

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Uno de los casos más controvertidos ocurrió con Burkina Faso. Problemas contractuales y logísticos provocaron que varios futbolistas de su selección absoluta no viajaran y obligaron a conformar prácticamente de emergencia un equipo con jugadores jóvenes. El episodio alimentó las críticas sobre la calidad de algunos amistosos organizados alrededor de la selección campeona del mundo.

Lionel Messi, tras su despedida en el Estadio Monumental. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Chiqui Tapia y las críticas por la gestión del fútbol argentino

Los cuestionamientos contra Chiqui Tapia, sin embargo, van mucho más allá de Messi y la selección argentina. El dirigente preside la AFA desde 2017 y durante los últimos años ha enfrentado críticas por el funcionamiento de los campeonatos locales, los cambios de reglamento y la estructura de una Primera División que continúa integrada por 30 equipos.

El sistema de torneos cortos, zonas y fases eliminatorias también ha provocado debates. A eso se sumaron decisiones como el reconocimiento de un título relacionado con la Tabla Anual, una determinación que generó controversia porque esa clasificación había sido utilizada tradicionalmente para determinar accesos a competiciones internacionales. Tapia ha defendido públicamente el modelo y sostiene que las decisiones cuentan con el respaldo de los clubes.

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El arbitraje es otro de los puntos sensibles. Dirigentes de River Plate, Racing y Estudiantes de La Plata han expresado durante los últimos años cuestionamientos sobre diferentes actuaciones arbitrales y sobre la conducción de Federico Beligoy. En 2026 las críticas llegaron incluso desde dirigentes históricamente cercanos a la conducción de Chiqui Tapia.

River, precisamente el club propietario del Monumental en el que Tapia fue abucheado durante la despedida de Messi, regresó al Comité Ejecutivo de la AFA llevando diferentes reclamos. Entre ellos aparecen cuestiones relacionadas con los formatos de los torneos, el calendario, los arbitrajes, la distribución de recursos y la explotación internacional de los derechos audiovisuales.

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Las investigaciones que rodean a Chiqui Tapia y la AFA

El frente más delicado para Chiqui Tapia está actualmente fuera de las canchas. El presidente de la AFA aparece involucrado, junto con otros dirigentes de la organización, en diferentes expedientes e investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades financieras. Es importante distinguir que las causas atraviesan etapas procesales diferentes y que una investigación o una imputación no equivale a una condena.

Uno de los expedientes que más avanzó investiga la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por miles de millones de pesos argentinos. Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, fueron procesados dentro de esa causa, decisión que posteriormente fue confirmada por una instancia superior y que dejó el expediente encaminado hacia un eventual juicio oral.

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Paralelamente, existen investigaciones relacionadas con el patrimonio de Tapia, entre ellas una pesquisa en torno a una propiedad ubicada en Pilar y otra por supuesto enriquecimiento ilícito. La justicia también ha puesto bajo análisis diferentes movimientos financieros y ha solicitado medidas destinadas a reconstruir el patrimonio del presidente de la AFA.

Otro de los focos está relacionado con TourProdEnter, compañía que participó en la administración de negocios de la AFA fuera de Argentina. Las operaciones internacionales de la asociación también despertaron interés en Estados Unidos, donde autoridades federales buscaron información sobre movimientos financieros vinculados con la entidad y sus socios comerciales.

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Tapia y la AFA han rechazado las acusaciones de irregularidades. La conducción del fútbol argentino sostiene además que parte de las investigaciones y denuncias debe interpretarse dentro del enfrentamiento político e institucional que la asociación mantiene con el gobierno de Javier Milei, especialmente por las diferencias alrededor de la implementación de las sociedades anónimas deportivas.

Chiqui Tapia, Messi y el contraste de una gestión histórica

La paradoja es que el deterioro de la imagen de Chiqui Tapia coincide con uno de los periodos más exitosos de la historia deportiva de la selección argentina. Durante su presidencia, la AFA encontró estabilidad alrededor del proyecto encabezado por Lionel Scaloni y Messi después de varios años de turbulencia institucional y deportiva.

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Argentina ganó la Copa América de 2021, la Finalissima de 2022, el Mundial de Catar 2022 y nuevamente la Copa América en 2024. Messi pudo finalmente conquistar los grandes títulos que le faltaban con la selección y Tapia convirtió esos resultados en uno de los principales argumentos para defender su gestión al frente de la AFA.

Durante mucho tiempo, los triunfos de Messi y la selección fortalecieron políticamente a Chiqui Tapia. Sin embargo, la despedida del capitán mostró que el éxito deportivo ya no consigue contener completamente los cuestionamientos existentes alrededor del presidente de la asociación.

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La escena del Monumental fue particularmente simbólica. Mientras Argentina despedía a Messi, el futbolista que encarna el periodo más glorioso de su historia reciente, una parte de las tribunas insultaba al dirigente que estuvo al frente de la AFA durante esa misma etapa. Y cuando el homenaje debía mirar exclusivamente hacia el número 10, el cielo mostró primero el nombre de Sancor Seguros.

La silbatina contra la publicidad y los cánticos contra Chiqui Tapia terminaron confluyendo en una misma noche. No explican por sí solos el momento que atraviesa el presidente de la AFA, pero sí dejaron una señal difícil de ignorar: en medio de las investigaciones judiciales, las críticas al manejo del fútbol argentino y los cuestionamientos comerciales, el malestar con Tapia ya consiguió hacerse escuchar incluso durante la despedida de Lionel Messi.

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