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El canario, uno de los últimos campeones de 2010 en activo, también ganó la Eurocopa 2012 y todos los títulos posibles con el Barça: cinco Ligas, tres Champions, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

El delantero español Pedro Rodríguez, campeón del mundo con la Roja en 2010, anunció este miércoles su retirada del fútbol, tras casi dos décadas en las que brilló en Barcelona y Chelsea, entre otros.

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Se retiró otra leyenda de Barcelona y no es Messi: Pedro Rodríguez cerró su carrera

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Pedro Rodríguez y el anuncio oficial de su retiro

"Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida", afirmó Pedro, de 39 años y que se encontraba sin equipo desde junio tras abandonar Lazio, en un mensaje en sus redes sociales, acompañado por un video en el que repasa su trayectoria.

Pedro comenzó su carrera en Barcelona, con cuyo primer equipo debutó en 2008, aunque no sería hasta la temporada siguiente cuando encontraría su plaza en el conjunto azulgrana.

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El delantero formó parte hasta 2015 de un Barça, con el que conoció la gran época de Pep Guardiola junto a compañeros como Leo Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o Carles Puyol.

"Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio, lo ganamos todo y asombramos al mundo", afirmó Pedro en su vídeo de despedida.

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Tras alcanzarlo todo con el Barça dio el salto al Chelsea en 2015 con el que ganó una Premier League, una Europa League y una FA Cup.

"Londres me enseñó a empezar de cero, a descubrir otra cultura y a crecer como persona", aseguró. Después de cinco temporadas en la Premier, Pedro fichó por la Roma en 2020 y pasó al año siguiente a la Lazio, donde jugó hasta junio pasado.

A su exitosa carrera en clubes, se une su protagonismo en la España que asombró al mundo durante un lustro al inicio de la década de 2010.

"Un día, casi sin créermelo fui campeón del mundo y titular en la final de un Mundial", afirmó Pedro, que gozó de 65 internacionalidades en las que marcó 17 goles.

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