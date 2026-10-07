Messi y su emoción en su despedida: "Hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar" 

“Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar…

Lionel Messi cerró su historia como jugador de la selección de Argentina y, después de la victoria 3-0 contra Benín en el Monumental , puso en palabras lo que significó despedirse de la camiseta que defendió durante más de dos décadas. Entre recuerdos, agradecimientos y una evidente carga emocional, el capitán explicó por qué sintió que había llegado el momento de ponerle punto final a su carrera internacional.

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“Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años, hasta en los peores momentos nunca dejé de luchar y de dar el máximo”, aseguró Lionel Messi. Su reflexión resumió una trayectoria que atravesó épocas muy diferentes: desde los años de cuestionamientos y finales perdidas hasta el período en el que logró conquistar los títulos que durante tanto tiempo persiguió con Argentina.

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Lionel Messi y el dolor de dejar la selección de Argentina

La decisión, reconoció, no significa que abandonar la selección resulte sencillo. Messi admitió que todavía le cuesta dimensionar lo que significará dejar de participar de las concentraciones, los partidos y la convivencia con un equipo que fue parte de prácticamente toda su carrera profesional. “El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar”, afirmó.

El capitán explicó también que su salida responde a la sensación de haber llegado al momento adecuado. Después de disputar su sexto Mundial y volver a alcanzar la final de la Copa del Mundo, Messi consideró que había completado un ciclo. “Siento que es el momento, en el último Mundial fue demasiado todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño mío y de todo el país de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita”, señaló.

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Argentina estuvo a un partido de volver a levantar el trofeo después de la consagración de Catar 2022. Sin embargo, el recorrido hasta la final de 2026 dejó un desgaste que el propio Messi reconoció después de su despedida. Especialmente exigente fue el encuentro de semifinales contra Inglaterra, una batalla que condicionó físicamente al equipo antes del duelo definitivo.

“El partido contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 fue un desgaste muy grande a nivel de piernas y emocional. Llegamos muy justos, la peleamos”, explicó Lionel Messi. Argentina consiguió superar aquella prueba y acceder nuevamente al partido por el título, aunque terminó quedándose a un paso de repetir la conquista mundialista.

El agradecimiento de Lionel Messi a sus compañeros

Más allá de los resultados, Messi insistió en destacar a los futbolistas que lo acompañaron durante los diferentes momentos de su trayectoria. “No tengan dudas de que los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”, aseguró el capitán, quien les agradeció especialmente por haberle permitido “cumplirle el sueño de chiquito” de conquistar títulos con la selección argentina.

Esa confianza en quienes estuvieron a su lado fue uno de los elementos centrales de su última etapa con la Albiceleste. “Tenía guerreros al lado que sabía que dejaban la vida”, recordó Messi. Fue una frase breve, pero también una síntesis del grupo con el que finalmente pudo transformar su historia internacional y alcanzar los grandes títulos que durante años se le habían escapado.

El otro gran agradecimiento estuvo dirigido a los hinchas. Messi reconoció que uno de los aspectos que más extrañará será precisamente esa relación construida con el público argentino. “Voy a extrañar muchísimo jugar acá, tuve la suerte de jugar por todo el país y siempre recibí el cariño de todos. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Siempre la cancha llena, estuvieron en todos lados. Sabemos el esfuerzo que hacen. Siempre somos locales en todos lados y eso lo sentimos”, expresó.

La relación entre Lionel Messi y la hinchada también recorrió diferentes etapas. Durante años soportó críticas por no poder repetir con Argentina el éxito que alcanzaba a nivel de clubes. Con el tiempo, sin embargo, esa historia cambió y el vínculo terminó convertido en una identificación absoluta entre el capitán y una afición que lo acompañó masivamente durante sus últimos años en la selección.

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Lionel Messi, en su último partido con la camiseta de su selección. Foto: EFE - Adán González

Lionel Messi: “Ahora voy a estar de ese lado”

A partir de ahora, Messi vivirá a la selección desde una posición completamente diferente. Después de más de 20 años dentro de la cancha, aseguró que seguirá acompañando al equipo como un hincha más. “Los voy a extrañar y ahora voy a estar de ese lado, bancando a estos chicos y a los que vengan. Siempre unidos. Quedó demostrado que cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos lo que sea”, manifestó.

También dejó un mensaje sobre el ambiente que rodeará a la selección después de su salida. “Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darles el gusto”, afirmó Lionel Messi, quien pidió conservar la unidad que, según él, permitió al equipo superar sus momentos más complicados y construir el ciclo más exitoso de su carrera con Argentina.

Su último discurso tuvo, sobre todo, tono de agradecimiento. No fue únicamente la despedida del máximo referente de una generación, sino la de un futbolista que reconoció haber terminado viviendo aquello que soñaba cuando era niño. Después de derrotas dolorosas, cuestionamientos y años de búsqueda, Messi consiguió cerrar su carrera internacional habiendo llevado a Argentina nuevamente a la cima.

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“Estoy orgulloso de ser argentino y haber cumplido el sueño con todos ustedes. Los quiero”, fueron algunas de las palabras con las que Lionel Messi resumió el vínculo que terminó construyendo con su país. El mismo jugador que alguna vez sintió el peso de no poder ganar con la selección terminó despidiéndose del Monumental rodeado por el reconocimiento de sus compañeros y de miles de aficionados.

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Así terminó la historia de Lionel Messi como futbolista de Argentina. Se fue después de más de dos décadas, de haber conocido los momentos más duros y también los días de gloria. Su última reflexión dejó claro que la decisión no estuvo relacionada con una pérdida de cariño por la selección, sino con la certeza de que había llegado el momento: Messi dejó la cancha, pero prometió seguir del otro lado, acompañando al equipo que definió buena parte de su vida.

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