“Quiero que cada uno de los aficionados de Manchester City sepa que estoy aquí, más que nunca”, escribió Guardiola en X. El…

La crisis de Manchester City alcanzó este miércoles uno de sus puntos más delicados. Un día después de que una comisión independiente declarara culpable al club de graves infracciones financieras cometidas durante casi una década, Pep Guardiola rompió el silencio para respaldar públicamente al equipo que dirigió entre 2016 y 2026 y con el que construyó una de las eras más exitosas de la historia del fútbol inglés.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En la crisis de Manchester City, Pep Guardiola los respaldó: "estoy aquí, más que nunca"

“Quiero que cada uno de los aficionados de Manchester City sepa que estoy aquí, más que nunca”, escribió Guardiola en X. El entrenador español, que dejó el banquillo en mayo después de diez temporadas y 20 títulos, acompañó su mensaje con fotografías junto a dirigentes del club y con la Liga de Campeones conquistada en 2023, el punto más alto de su ciclo.

Publicidad

Mire más: ¿Qué pasa con Manchester City en la Premier League y qué sanciones podría recibir?

Guardiola fue todavía más contundente. “Estoy, siempre he estado y siempre estaré respaldando a mi club, mi propietario, mi presidente Ferran Soriano, los jugadores, el equipo técnico, Enzo Maresca y vosotros, nuestros increíbles aficionados”, afirmó. Y cerró con una frase directa en medio de la crisis de Manchester City: “Seamos claros: superaremos esta prueba juntos. Os quiero a todos”.

Crisis de Manchester City: ¿qué encontró la Premier League?

El respaldo de Guardiola llegó después del fallo más delicado que ha enfrentado Manchester City desde su transformación en potencia mundial. La Premier League confirmó que una comisión independiente consideró probado que el club cometió graves infracciones financieras entre 2009 y 2018, un período decisivo en su crecimiento deportivo e institucional.

Según la investigación, Manchester City utilizó contratos considerados falsos o engañosos con distintos socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costes en más de 900 millones de libras. De acuerdo con la comisión, esas prácticas permitieron presentar una situación financiera distinta a la real y evitar el incumplimiento de los límites de gasto establecidos por la Premier League y la UEFA.

Mire, además: Tormenta en Portugal con Cristiano Ronaldo: desató su rabia con el DT por no darle minutos

El caso había comenzado formalmente en 2023, cuando Manchester City fue acusado después de una extensa investigación. Ahora, la comisión independiente concluyó que el club infringió todos los cargos relacionados directamente con las irregularidades financieras y la mayoría de aquellos vinculados con su falta de colaboración durante el proceso. Manchester City sigue negando las acusaciones y anunció que apelará el veredicto.

Crisis de Manchester City: las sanciones que podrían cambiar su historia

La gran incógnita de la crisis de Manchester City está ahora en el castigo. La Premier League todavía no ha anunciado qué sanción impondrá ni ha establecido públicamente un calendario definitivo para hacerlo. El abanico de posibilidades incluye multas económicas, restricciones para fichar, deducción de puntos, descenso e incluso una eventual expulsión de la máxima categoría inglesa.

La dimensión del caso explica por qué el fútbol inglés observa la situación con tanta atención. Everton y Nottingham Forest ya sufrieron deducciones de puntos en la temporada 2023-2024 por infracciones a las reglas de sostenibilidad financiera. En el caso de Manchester City, sin embargo, la investigación se refiere a un sistema sostenido durante varios años y a cifras de una magnitud mucho mayor.

También está abierta una discusión todavía más delicada: qué ocurrirá con los títulos conquistados durante el período investigado y con las posibles reclamaciones económicas de otros clubes. Exdirectivos del fútbol inglés han advertido que varias instituciones podrían buscar compensaciones si consideran que fueron perjudicadas deportiva o financieramente por las irregularidades.

David Bernstein, presidente de Manchester City entre 1998 y 2003, aseguró a la BBC que, si la apelación no prospera, el club debería afrontar consecuencias severas. Christian Purslow, exdirector general de Liverpool, señaló por su parte que otros equipos podrían “hacer cola” para reclamar compensaciones económicas.

La crisis de Manchester City también amenaza con poner bajo revisión el período más exitoso de la historia del club. Desde la compra de la entidad por parte del jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan en 2008, Manchester City ganó ocho títulos de Premier League, cuatro FA Cups, siete Copas de la Liga y su primera Liga de Campeones, conquistada en 2023.

No se pierda: Santa Fe y Davo Xeneize: el cuadro cardenal tuvo tremendo gesto con el "streamer" argentino

Buena parte de ese dominio ocurrió bajo Guardiola. Entre 2016 y 2026, el español ganó 20 trofeos, entre ellos seis campeonatos de Inglaterra, cuatro de manera consecutiva. Por eso su aparición pública tiene un peso especial: el entrenador que simbolizó la época dorada de Manchester City decidió ponerse abiertamente al lado del club en el momento más delicado de su historia reciente.

Las consecuencias también alcanzan a los futbolistas que construyeron esa era. Jamie Carragher aseguró que siente lástima tanto por los jugadores que ganaron títulos con Manchester City como por aquellos que los perdieron frente al equipo de Guardiola. Micah Richards, campeón de la Premier League con Manchester City en 2012, calificó la incertidumbre como “desgarradora” y reconoció sentirse devastado por las conclusiones de la investigación.

Richard Masters, máximo dirigente de la Premier League, sostuvo que la decisión detalla cómo Manchester City infringió sistemáticamente las normas durante casi una década. La competición aseguró además que buscará avanzar con rapidez para ofrecer certezas a los clubes y a los aficionados sobre las consecuencias del fallo.

Publicidad

Mientras llega la sanción y Manchester City prepara su apelación, Guardiola ya dejó clara su posición. El técnico que condujo al club hasta la cima de Europa no se apartó ahora que enfrenta su mayor tormenta institucional. En medio de la crisis de Manchester City, su mensaje fue inequívoco: sigue considerando al equipo como “su club” y estará de su lado mientras se define un proceso que podría alterar para siempre la historia reciente del fútbol inglés.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad